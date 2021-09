Capcom e Disney vicine a riportare in vita un grande classico

I giochi picchiaduro sono tra i primi generi che hanno spopolato all’interno del mondo videoludico. I più grandi classici che qualsiasi giocatore deve conoscere, e che si sono fatti strada fino ai giorni nostri, sono Mortal Kombat, Tekken e Street Fighter, e il loro successo è indiscutibile. In particolare quest’ultimo, sviluppato da Capcom, è maggiormente conosciuto per aver portato popolarità a questo genere, anche grazie all’iconica mossa Hadoken, ormai famosissima.

Come ben si sa, Capcom si è creata un intero universo dedicato a tutti gli eroi originali che ne fanno parte, e a tal proposito sono stati realizzati anche dei videogiochi che mettevano uno contro l’altro eroi provenienti da diverse realtà. Stiamo parlando di Marvel vs Capcom, la saga che ha unito i due universi di eroi in un unico titolo per farli scontrare l’uno con l’altro che ha creato alcuni dei videogiochi più attesi dagli utenti che preferiscono il vecchio stile.

Prendendo in analisi il secondo capitolo della serie uscito nel 2000, Marvel vs Capcom 2: New Age of Heroes, uno YouTuber di nome Maximilian Dood ha da poco creato una campagna per portare nuovamente il gioco ai giorni nostri, magari con una versione Remastered per rimodernizzarlo. Il personaggio ha deciso di fare ciò in seguito alla scelta degli sviluppatori del titolo di non rendere più disponibile il titolo per l’acquisto.

Al momento non si hanno informazioni ufficiali riguardo lo sviluppo di questa faccenda, e né Capcom né Disney hanno trapelato dettagli su di essa. Ciò che sappiamo, però, è che le due aziende sono al corrente dell’esistenza della campagna, quindi si può ipotizzare che possano prendere in considerazione l’idea di fare qualcosa al riguardo. C’è comunque da tenere a mente, però, che non c’è ancora nulla di certo, e che riportare in auge un gioco del genere, che coinvolge una realtà così grande quale è Marvel, non è per niente semplice, e che quindi ciò potrebbe influenzare la decisione finale, qualora le due compagnie prendessero davvero in considerazione l’idea.