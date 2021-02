Crash 4: ufficiale! è in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X e Switch

Sono passati quattro mesi dal lancio di Crash 4 It’s About Time per PS4 e Xbox One e non ci stancheremo mai di ripetere che si tratta a tutti gli effetti di uno dei platform più riusciti ed incredibili della scorsa generazione. Toys for Bob ha fatto un lavoro a dir poco pazzesco con una storia che si collega direttamente al finale di Warped rilasciato nel 1998 per la prima gloriosa PlayStation. Ovviamente non staremo qui ad elencare tutte le caratteristiche del titolo, e le innumerevoli ore che vi serviranno per scoprire tutti i segreti (per questo vi lasciamo alla nostra recensione dettagliata), ma per dirvi che attraverso un comunicato sul profilo Twitter ufficiale è stata ufficializzata l’uscita per PC, PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Segnate quindi sul vostro calendario il 12 marzo 2021, tra poco più di un mese. Activision e Toys for Bob hanno deciso di festeggiare in questo modo i 25 anni del franchise, notate bene che la versione PC verrà rilasciata più avanti nel corso dell’anno, quindi per ora non si hanno notizie su una possibile data di uscita. Le versioni PS5 e Xbox Series X avranno ovviamente un framerate più stabile oltre ad un comparto grafico potenziato, inoltre in concomitanza verrà pubblicato un upgrade gratuito per tutti coloro che già posseggono una copia delle versioni PS4 e Xbox One. Toys for Bob ha dichiarato infatti che questo raggiungerà una risoluzione nativa di 4K e a 60fps.

Anche gli utenti Nintendo Switch potranno quindi gioire in quanto il rumor che circolava diversi mesi fa si è rivelato veritiero. Sarà quindi possibile recuperare tutti e quattro i Crash anche sulla console ibrida giapponese. Se non avete potuto recuperare questo piccolo capolavoro, questa è l’occasione giusta che fa per voi.

Crash has made you spin, jump, and Wump for 25 years, and this year he’s celebrating N. Style 🤪 #Crash4 will launch on PlayStation® 5, Xbox Series X|S and Nintendo Switch™ on March 12th, 2021! Coming to PC via https://t.co/ugBIEX5PlO later this year.https://t.co/MRqiWikuxj pic.twitter.com/WGo83N0GYv — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) February 9, 2021

