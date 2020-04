Crysis Remastered è realtà su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch!

Aggiornamento: anche primo teaser trailer è stato leakato, lo trovate poco sotto.

Crysis Remastered è praticamente ufficiale, la conferma arriva online prima dell’annuncio ufficiale che ormai pensiamo possa arrivare veramente a breve. Si tratta di una versione remastered in uscita su PC, Ps4, Xbox One e persino Nintendo Switch. Dovrebbe essere una versione rivista sotto l’aspetto tecnico, sfruttando le performance dell’ultima versione del Cry Engine.

L’annuncio era nell’aria già da giorni. Le pagine social era da tempo che inviavano messaggi “virali” per attirare a se l’attenzione del pubblico, sia fan che del settore. Di conseguenza non ci aspettavamo altro, ora però bisogna capire se questa “remastered” sarà un Crysis tirato a lucido o un prodotto totalmente stravolto sotto l’aspetto tecnico. Siamo soprattutto curiosi di capire come girerà questo titolo su una console ibrida come Nintendo Switch, anche se abbiamo già assistito a miracoli come nel caso di The Witcher 3 Wild Hunt. Non meraviglioso, ma neanche tanto male considerando le caratteristiche tecniche della console. Magari qualche meccanica aggiuntiva potrebbe essere interessante per spingere all’acquisto.

Nel codice del sito ufficiale DI Crysis Remastered ancora oscurato è possibile leggere che il titolo offrirà nuove opzioni grafiche come texture ad alta risoluzione e una tecnologia ray tracing unica per il Cry Engine definita “Agnostica in termini di hardware e API” e che quindi vedremo anche su Xbox One, PlayStation 4 e Switch – con le dovute proporzioni, si intende.

Crysis Remastered Official Teaser pic.twitter.com/YXYG8dYA5T — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) April 16, 2020

A questo punto aspettiamo di avere l’ufficialità per poter dare ulteriori informazioni in merito – tra cui il prezzo e le disponibilità-, nella speranza che questa remastered possa arrivare anche su PS5 e Xbox Series X, sfruttando le nuove tecnologie proposte dalle due console di nuova generazione firmate Sony e Microsoft.

Adesso veniamo a noi. Siete contenti di questo annuncio? Vorreste vedere la remastered anche di Crysis 2 e Crysis 3? Ma soprattutto, credete possa essere ancora oggi un benchmark grafico per i videogiochi moderni? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti!