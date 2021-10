Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: aspettate le versioni next-gen? CD Projekt ha qualcosa da dirvi

Siamo molto vicini al primo anniversario dell’uscita di Cyberpunk 2077, forse uno dei videogiochi più attesi e allo stesso tempo più discussi delle ultime generazioni. Ad oggi il titolo ha subito una serie di aggiornamenti, ma quel che i giocatori stanno aspettando con grade curiosità è l’update dedicato alle console di nuova generazione.

Proprio oggi CD Projekt RED ha aggiornato le situazioni riguardanti le versioni next-gen dei propri titoli di punta Cyberpunk 2077 e The Witcher 3. Con un report pubblicato in rete, la compagnia polacca ha confermato che entrambi i titoli non vedranno la luce su PS5 e Xbox Series X|S prima dell’anno prossimo.

Ad oggi non sono state ancora fornite date specifiche su queste due attesissime versioni dei titoli, ma CD Projekt RED ha voluto sottolineare come la versione next-gen di Cyberpunk 2077 dovrebbe arrivare nel corso del primo quarto del 2022.

Situazione diversa per quanto riguarda l’edizione next-gen di The Witcher 3 che, sempre stando al report di CD Projekt, dovrebbe arrivare non prima del secondo quarto del 2022. Insomma, ci sarà ancora da attendere per godere di questi due titoli sulle nuove console.