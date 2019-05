Darksiders Genesis sarà annunciato all’E3?

Indiscrezioni sempre più insistenti vorrebbero il ritorno della celebre saga al prossimo E3 di Los Angeles, con l'annuncio di Darksiders Genesis.

Solo qualche giorno fa vi avevamo raccontato di come THQ Nordic avesse in serbo almeno due titoli provenienti da amati franchise da annunciare al prossimo E3. Come prevedibile i fan si sono presto scatenati, ipotizzando un gran numero di ipotesi riguardo la natura di questi nuovi episodi. Tra un Red Faction ed un Timesplitters una voce ha però preso sempre più piede ed è quella riguardante un nuovo episodio dell’apprezzata saga di Darksiders.

Rumor su un possibile nuovo episodio della celebre serie si fanno infatti ogni giorno più insistenti e, a quanto pare, è già trapelato anche il titolo di questo nuovo capitolo. La nuova avventura dei cavalieri dell’apocalisse dovrebbe infatti prendere il nome di Darksiders Genesis. Voci che, se confermate, farebbero presagire qualche novità per la saga, considerando l’assenza del 4 all’interno del titolo.

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze tale notizia, essendo proveniente da delle indiscrezioni, anche se, ad onor del vero, non sarebbe così sorprendente assistere a tale annuncio durante la oramai prossima kermesse di Los Angeles. Nonostante il precedente episodio della saga, il controverso Darksiders 3, è stato lanciato neanche un anno fa è infatti plausibile che THQ Nordic continui a puntare sulla celebre serie.

Ben si adatta, infatti, l’idea di Darksiders Genesis alla volontà da parte del publisher di dare una nuova visione ad un popolare franchise. Il secondo titolo di cui si attende l’annuncio al prossimo E3 potrebbe invece essere un graditissimo ritorno, ossia Destroy All Humans. Il titolo ben si adatterebbe, infatti, al termine galattico utilizzato da THQ Nordic per descrivere l’annuncio.

Che ne pensate di un possibile ritorno di Darksiders, troppo presto o è giusto continuare a puntare sulla saga? Fateci sapere la vostra opinione a riguardo nei commenti!