Death Stranding: versione PC rinviata a causa del Coronavirus, ecco la nuova data

Purtroppo è successo di nuovo, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio profilo ufficiale Twitter, Kojima Productions ha recentemente dichiarato che la versione PC di Death Stranding in uscita il prossimo 2 giugno è stata rinviata. La causa rimane sempre la stessa, il problema della pandemia da COVID-19 che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Come già successo quindi, anche l’attesissimo gioco nato dalla mente di Hideo Kojima si unisce alla corposa lista di titoli che sono stati rinviati. Gli sviluppatori hanno comunque già annunciato la nuova data di uscita e, per fortuna, gli utenti PC non dovranno aspettare molto di più.

Death Stranding quindi verrà rilasciato il prossimo 14 luglio, ritardo principalmente dovuto al fatto che la casa sviluppatrice ha dovuto chiudere momentaneamente i suoi studi perché uno dei dipendenti è risultato positivo al Coronavirus. Si è quindi deciso di lavorare da casa, decisione che ha inevitabilmente rallentato il lavoro. Qui di seguito potete leggere il tweet ufficiale di Kojima Productions.

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) April 21, 2020