Death Stranding: Kojima condivide un trailer misterioso

Death Stranding continua imperterrito a non svelarsi: ora, è stato condiviso da Kojima stesso un trailer che ci suggerisce di "Creare la corda".

Death Stranding è sicuramente uno dei titoli più misteriosi degli ultimi anni. Certo, non siamo stupiti visto che a dirigerlo c’è un certo Hideo Kojima, che ha spesso reso gli annunci dei propri nuovi titoli dei piccoli puzzle. Ora, ci troviamo di nuovo di fronte a qualcosa che definire “poco chiaro” sarebbe poco.

Kojima ha infatti condiviso tramite il proprio account Twitter un video teaser da trenta secondi. All’interno di questo, come potete vedere sotto, troviamo la scritta “Create the rope” (Crea la corda) sopra una mano impressa in una sostanza nera, già mostrata tramite i trailer del gioco.

Non abbiamo idea di quale possa essere il significato di queste parole, ma già sappiamo che il gioco sarà mostrato a breve con un nuovo trailer, che speriamo dia un’idea più precisa di cosa sia esattamente Death Stranding. Per ora, tutto quello che è stato rivelato è che il gioco è programmato per la release su PlayStation 4. I rumor su un possibile ritardo hanno fatto pensare anche a un’uscita esclusiva per PS5, ma Sony ha confermato che il titolo, insieme a The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima, è ancora pianificato per PlayStation 4.

Purtroppo non sappiamo niente di più e non possiamo fare altro se non attendere novità ufficiali. Diteci, voi cosa ne pensate di questo “Create the rope”? Credete sia una specie di codice? Oppure è un riferimento a un elemento di gioco che verrà annunciato con il prossimo trailer?