Death Stranding: per Troy Baker non è né un gioco né un film, ma qualcosa di nuovo

Death Stranding non sarà né un normale videogioco né un film: secondo Troy Baker dobbiamo prepararci a qualcosa di completamente nuovo.

I fan PlayStation non avuto molto da scoprire durante il mese di giugno, visto che Sony ha saltato completamente l’E3 2019. Fortunatamente, la compagnia giapponese ha deciso di svelarci qualcosa prima dell’inizio della kermesse losangelina. Ovviamente stiamo parlando di Death Stranding, la nuova creazione di Hideo Kojima e opera prima di Kojima Productions. Abbiamo potuto vedere varie scene di gameplay montate ad arte insieme a intermezzi narrativi: per quanto oggettivamente si sappia più di prima, ancora adesso non abbiamo un’idea chiarissima di quello che possiamo aspettarci da Death Stranding.

L’eccitazione è grande, ma lo sono anche i dubbi. Tramite Reddit un utente ha persino chiesto se Death Stranding è un film o un videogioco. Forse più che una domanda era una specie di battuta, ma in ogni caso una risposta è arrivata: non da un utente qualsiasi (in tal caso non saremmo qui a parlarne) ma da Troy Baker in persona che dà volto e voce all’uomo con la maschera dorata, Higgs, che abbiamo più volte visto nei trailer.

La sua risposta è stata “No, questa è una cosa completamente nuova!“. Queste poche parole non bastano certo a farci intuire qualcosa di nuovo su Death Stranding, ma di mese in mese la risposta di ogni persona coinvolta nel progetto è sempre stata qualcosa del genere. Death Stranding non è il “solito gioco”, questo è il messaggio che vogliono far passare.

Anche Mads Mikkelsen (Hannibal, Polar, Doctor Strange) mesi fa ha affermato di aver molto da dire, ma di non poter dire altro se non che il gioco è qualcosa di mai visto (pena una visita di “due grossi giapponesi arrabbiati”). Voi cosa ne pensate? Credete che l’8 novembre avremo in mano un vero capolavoro che cambierà l’industria, oppure a questo punto l’hype è troppo alto e tutto crollerà come un castello di carte?