Death Stranding: svelata una versione speciale di PS4 Pro

Grandissime notizie per tutti i fan di Hideo Kojima e Death Stranding: Sony ha annunciato una versione di PS4 Pro dedicata al titolo!

Durante il breve ma interessantissimo State of Play appena conclusosi non c’è stato spazio solamente per i giochi: tra un filmato e l’altro, infatti, ha fatto capolino anche una versione veramente speciale di PlayStation 4 Pro, dedicata a quello che è forse il titolo più atteso dell’intero anno. Stiamo infatti parlando nientepopodimeno che di Death Stranding.

La PS4 Pro ispirata alla prossima opera del celebre Hideo Kojima è infatti stata svelata con un breve trailer durante tale evento e presenta uno stile che definire singolare è quasi riduttivo.

Se il joystick è arancione e lascia intravedere all’interno l’intera componentistica, la console è invece drasticamente diversa. La PS4 Pro dedicata a Death Stranding intervalla infatti a due strati bianchi uno nero con il nome dorato del titolo in sovrimpressione e presenta in quello superiore il segno di due grossi mano nere, già viste più e più volte nei vari trailer del’opera.

Nonostante il peculiare stile scelto da questa particolare versione dell’ammiraglia di casa Sony di una cosa siamo particolarmente sicuri: i collezionisti faranno a gara per aggiudicarsi una copia di questa esclusiva PS4 Pro.

Che ne pensate di questa notizia e soprattutto della versione speciale di PS4 Pro dedicata al titolo di Kojima Productions? Farete anche voi follie per poter mettere le mani su questa interessantissima versione della console di Sony?

I particolari motivi scelti per decorarla sono di vostro gradimento o preferite forse qualcosa di più tradizionale? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!