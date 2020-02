Disney vuole altri giochi come Marvel’s Spider-Man e Star Wars Jedi Fallen Order

Da tempo sappiamo che Disney ha deciso di abbandonare lo sviluppo diretto di videogame basati sulle proprio IP e preferisce assegnare le licenze a sviluppatori esterni. Che tipo di opere piacciono però alla società? Secondo quanto riportato dal DICE Summit 2020 da Sean Shoptaw (senior VP for games and interactive), Disney vuole altre opere come Marvel’s Spider-Man e Star Wars Jedi Fallen Order.

Il primo vostro pensiero potrebbe essere: “altri giochi single player”, ma non è quello che intende Shoptaw. Il punto fondamentale, infatti, è che questi due giochi hanno un approccio originale allo storytelling e hanno “reimmaginano” ambientazioni e personaggi di proprietà di Disney. Shoptaw invita infatti gli sviluppatori a “giocare” con i franchise della compagnia, aggiungendo che è loro desiderio che i team “pensino in grande e guardino al futuro e a tutte le cose che possiamo fare assieme“. Il senior VP afferma che i team possono avere grande libertà creativa lavorando con Disney.

Marvel’s Spider-Man e Star Wars Jedi Fallen Order sono due grandi successi ed è naturale che Disney li usi come esempio. L’opera dedicata all’Uomo Ragno, sviluppata in esclusiva PS4 da Insomniac Games, ha venduto più di 13 milioni di copie ed è l’esclusiva first-party più rapidamente venduta nella storia PlayStation (3.3 milioni in tre giorni). Star Wars Jedi Fallen Order, invece, è ormai sempre più vicino ai dieci milioni, secondo i dati più recenti.

Disney ha iniziato ad allontanarsi in modo netto dallo sviluppo di giochi già nel 2016, quando ha messo da parte il progetto di Disney Infinity. Negli anni successivi ha assegnato le proprie grandi IP a sviluppatori rinomati. Recentemente ha anche venduto FoxNext Games e Cold Iron Studios, entrambi ottenuti come parte dell’acquisizione di 20th Century Fox, e ha chiuso lo studio di sviluppo mobile Fogbank Entertainment.