Dissidia Final Fantasy NT, un video annuncia l’arrivo di Ardyn Izunia

Dissidia Final Fantasy NT si prepara ad accogliere un nuovo personaggio della serie nel suo roster: si tratta Ardyn Izunia. Con l’aggiunta dell’antagonista di Final Fantasy XV il cast dei villain dei capitoli principali della serie si può definire completo. Dissidia Final Fantasy NT è, lo ricordiamo, un picchiaduro con elementi RPG ambientato nella serie Square Enix.

Il nuovo personaggio è stato presentato in un video che ne mostra Ardyn combattere contro Noctis in alcune ambientazioni tratte dalla città di Insomnia. Insieme al personaggio sono state mostrate anche due varianti in bianco e rosso del design standard più un secondo costume e relativi colori ispirati al passato del prossimo personaggio di Dissidia Final Fantasy NT. Ciascuna delle due versioni avrà anche un differente design dell’arma e il ritratto di Ardyn nella schermata di selezione è stato realizzato da Tetsuya Nomura in base al design di originale di Roberto Ferrari. Il personaggio del 15esimo capitolo non è però l’unica novità in arrivo per Dissidia Final Fantasy NT.

Square Enix introdurrà a breve anche altri due design alternativi in Dissidia Final Fantasy NT. Il primo è Safer Sephiroth, boss finale di Final Fantasy VII il cui design è stato rielaborato per una maggiore coerenza con la tipologia di gioco.

La seconda novità è invece un costume alternativo per Rinoa dell’ottavo capitolo, in questo caso nel design ispirato agli artwork realizzati da Yoshitaka Amano con la consueta cifra stilistica del colore biondo dei capelli. Ardyn è stato annunciato nel corso del livestream celebrativo dei quattro anni del gioco e arriverà nella versione arcade il prossimo 24 dicembre. Dissidia Final Fantasy NT, ovvero la versione per PlayStation 4 e PC, sarà aggiornata con il nuovo personaggi e i costumi alternativi il 9 gennaio prossimo.