DOOM 64: data di uscita e come ottenerlo gratis svelati in un nuovo trailer

DOOM 64 arriverà anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ora ci viene indicata la data di uscita e come ottenerlo gratis. Ecco i dettaglio nel trailer.

Mentre tutti si rattristano del (notevole) ritardo di DOOM Eternal, Bethesda e id Software confermano la data di uscita di DOOM 64 in versione PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco originale è uscito nel 1997 e, oggi, è stato rilasciato anche su Nintendo Switch. Per le altre piattaforme, invece, sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2020.

Qui sotto potete trovare il video che mostra varie sezioni di gioco. DOOM 64 ci permetterà di combattere con orde di demoni, trovare la Madre dei Demoni e fermare l’invasione dell’Inferno mentre si esplorano più di trenta livelli. Al pari di ogni altro gioco della serie, ci sono molteplici segreti. Inoltre, questa versione propone asset unici. La parte più interessante, però, è che potremo ottenere il gioco gratis, come viene indicato alla fine del video.

DOOM 64 sarà infatti regalato a chiunque prenoti DOOM Eternal: tutti i fan che attendono il nuovo capitolo e sono già sicuri di acquistarlo hanno quindi appena ottenuto un gradito regalo. DOOM 64 era stato rilasciato esclusivamente su Nintendo 64 (il nome dovrebbe già renderlo manifesto) e tornerà su tutte le nostre macchine da gioco dopo 23 anni.

Diteci, cosa ne pensate di DOOM 64? Avevate avuto modo di giocarlo sulla console della Grande N, oppure vi eravate persi tale occasione?