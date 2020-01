DOOM Eternal è il “miglior gioco che abbiamo mai creato” secondo uno sviluppatore

Durante la tarda giornata di ieri, Bethesda ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale di DOOM Eternal, il nuovo capitolo della saga FPS atteso per il prossimo 20 marzo. Prima del rilascio del trailer, il programmatore Billy Khan ha voluto dire la sua su quel che i giocatori si dovranno aspettare dal titolo, tramite un tweet postato sul proprio profilo.

Riassumendo, Khan afferma che DOOM Eternal sia il “miglior gioco che abbiamo mai creato.” Scendendo nei dettagli, il programmatore ha continuato affermando che “È geniale. Non vedo l’ora che ci possano finalmente giocare tutti. Gira liscio burro. Il combattimento è fluido come la seta. Il motore id Tech7 spinge così tanti dettagli geometrici. La qualità dell’immagine è sbalorditiva. Entusiasmatevi!”. Il trailer rilasciato ieri riflette quelle che sono le parole di Khan nel suo ultimo tweet, il gioco ha davvero una qualità dell’immagine sorprendente e un combattimento fluido.

DOOM Eternal is the best game we have ever made. It is brilliant. I cannot wait for everyone to finally play it. It runs butter smooth. The combat is fluid as silk. idTech7 is pushing so much geometric detail. The image quality is bonkers. Get excited!

— Billy Khan▶️Optimizing DOOM Eternal (@billykhan) January 14, 2020