Dr Disrespect contro Apex Legends: “sono stufo di questo gioco, sembra una pre-alpha”

Dr Disrespect si scaglia ancora una volta contro il battle royale di Respawn Entertainment: ecco perché lo streamer non è riuscito a trattenere la rabbia.

I grandi streamer di rado sono conosciuti per il loro stile pacato e Dr Disrespect ne è un lampante esempio. Sboccato, facile alla collera e sempre pronto a dare giudizi, il Dottore non è nuovo a situazioni nelle quali boccia completamente il gioco con il quale si sta esibendo. Ora, e non per la prima volta, sentiamo Dr Disrespect sparare a zero contro Apex Legends: la causa scatenante della sua ira? Un bug che, a suo dire, gli ha impedito di sentire i passi dell’avversario che stava arrivando alle sue spalle.

Come potete vedere nel filmato qui sotto, infatti, Dr Disrespect stava giocando insieme alla propria squadra quando, mentre rianimava in tranquillità un alleato, è stato crivellato di colpi da un nemico. Lo streamer è subito esploso: “Oh sì, bei passi… Sono così dannatamente stanco di questo gioco. È letteralmente incompleto. Intendo… si sono sentiti i suoi passi? No, li ho sentiti quando ormai era sopra di noi. Non dove sarebbe dovuto essere. Se sembra ancora come una beta? No, sembra una pre-alpha.”

Come già detto, non è la prima volte che Dr Disrespect critica l’opera di Respawn Entertainment. Apex Legends, in passato, è stato definito dallo streamer un “demo”: una “pre-alpha” pare un ulteriore passo indietro, purtroppo.

Bisognerà vedere se ora il Dottore deciderà di cambiare gioco, passando magari a Fortnite o a PUBG. In ogni caso, siamo certi che non si risparmierà e sarà pronto a dire la sua. Diteci, seguite regolarmente Dr Disrespect? Quali altri streamer internazionali o nazionali siete soliti seguire su Twitch?