Dreams: un classico PS1 è stato ricreato quasi alla perfezione

Senz’ombra di dubbio questo 2020 non è partito proprio nei migliori dei modi. Oltre alla situazione globale che non è per certo delle più rosee, anche l’industria videoludica sembra aver “decollato” con leggera fatica nei primi mesi di questo nuovo decennio. Gennaio e Febbraio sono stati due mesi a dir poco mosci per il panorama videoludico, con uscite decisamente sottotono (per non dire dimenticabili). Tuttavia in mezzo alla massa di opere mediocri, qualche titolo di rilievo è riuscito a spiccare. Dreams è decisamente uno dei titoli che è riuscito a cambiare l’andamento del mese di Febbraio.

L’opera dei MediaMolecule (per quanto difficile da catalogare come videogioco) si è imposta in breve tempo come uno degli “esperimenti” videoludici più convincenti di questo 2020 (e sicuramente anche di questa generazione). Durante le scorse settimane abbiamo visto una moltitudine di progetti nati proprio grazie ai vari tool presenti in Dreams. Giorno dopo giorno sempre più utenti cercano di dare libero sfogo alla propria immaginazione utilizzando proprio l’opera dei MediaMolecule.

Progetti come Silent Hills, Crash Bandicoot, Cyberpunk 2077 e tanti altri ancora hanno ritrovato una “seconda vita” proprio grazie all’immaginazione dei vari utenti (e ovviamente grazie a Dreams). A questo lungo catalogo di opere (in continua espansione) di recente si è aggiunto un altro titolo classico dell’era PS1. Stiamo parlando di Croc 3D che grazie ai tool presenti in Dreams è stato praticamente ricreato da zero. Il titolo è attualmente giocabile attraverso Dreams riproponendo (in parte) l’esperienza vissuta con il titolo classico.

Quindi se siete fan di questo particolare Platform 3D ma non siete più in possesso di una PS1 (o di una copia del gioco), il “remake” fatto grazie a Dreams potrebbe venirvi in aiuto. Vi ricordiamo che il progetto dei Media Molecule è attualmente un’esclusiva PlayStation 4. Se volete scoprire qualche dettaglio più approfondito su Dreams vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione!