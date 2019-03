Dreams: data di uscita dell’Accesso Anticipato

Sony PlayStation e Media Molecule hanno finalmente svelato la data di uscita dell'Early Access di Dreams, il sandbox creativo.

Sony PlayStation ha finalmente annunciato quando potremo lanciarci negli infiniti mondi di Dreams. Il 16 aprile sarà rilasciata la versione Accesso Anticipato del gioco di Media Molecule, al prezzo di 29.99€. Il numero di accessi sarà limitato, poiché MM vuole lavorare insieme a un gruppo ristretto di creativi, per migliorare e testare regolarmente Dreams. Non è stato rivelato il numero esatto e non è possibile preordinarlo.

Ovviamente, acquistando la versione Accesso Anticipato di Dreams otterremo il gioco completo senza costi aggiuntivi, quando esso sarà disponibile. Tutto quello che avremo creato, sarà trasportato nella versione finale.

Non sarà presente la modalità storia, ma ci sarà un set completo di strumenti per la creazione, tutorial interattivi, giochi arcade da studiare e testare, modelli già pronti da usare per le creazioni e tutti i contenuti della beta. Inoltre, Media Molecule aggiungerà nuovi elementi in Dreams, nel corso del tempo. Non sarà presente il supporto alla VR, ma è comunque pianificato: più dettagli in merito in futuro.

Non dovremo firmare alcun accordo di non divulgazione, quindi sarà possibile condividere tramite immagini e video tutto quello che creeremo e giocheremo. Ovviamente, potremo giocare con i livelli creati da altri giocatori e condividere i nostri. Fra circa tre settimane, quindi, un limitato gruppo di sognatori avrà la possibilità di lanciarsi in questa nuova avventura: diteci, sarete tra loro? Avete avuto modo di testare la beta? Ritroverete le vostre magnifiche creazioni?