Dreams: l’opera dei MediaMolecule verrà usata per insegnare game design?

Non è certamente la prima volta che i vari studi interni di Sony riescono a sorprenderci con opere uniche. Già in passato Media Molecule è infatti riuscita a stupirci con quella piccola perla di Little Big Planet (nato su PS3), tuttavia grazie al recente Dreams la casa di sviluppo sembra essere riuscita a fare un salto di qualità non indifferente, proponendoci un’opera che apre le porte a tutti i potenziali creatori di contenuti. Viste proprio le potenzialità immense dietro questo titolo, svariate scuole ed università sembrano considerare Dreams un potenziale strumento per l’insegnamento.

Così come vi abbiamo riportato anche nella nostra recensione, il titolo di Media Molecule non può infatti essere effettivamente classificato come semplice “videogioco”. Dreams si propone al pubblico come un tool dedicato appositamente a dare vita a svariate opere videoludiche (e non solo). Probabilmente proprio per questo questo motivo diverse istituzioni si sono già messe in contatto con i creatori del titolo. Stando alle parole di Mark Healey, infatti, sono già svariate le scuole ed università interessate a “sfruttare” Dreams per insegnare game design ai propri allievi.

“Sicuramente Dreams è un opera perfetta per insegnare Game Design o attività simili. La versatilità e la facilità d’uso del nostro progetto lo rendono perfetto per chi si vuole approcciare a questo specifico mondo. Dreams è un set di attrezzi completo per realizzare sia videogiochi che film. Ovviamente anche qui c’è una specifica curva di apprendimento, ma rispetto ai vari tool di sviluppo Dreams risulta molto più veloce da apprendere e da usare. Tutti i vari attrezzi di quale un aspirante game designer ha bisogno sono rinchiusi in un pacchetto unico grazie alla nostra opera!” ha infatti dichiarato Mark Healey.

Siamo quasi sicuri che in futuro Dreams diventerà un punto di riferimento non indifferente per i vari aspiranti Game Designers. Voi invece cosa ne pensate di questa notizia? Diteci la vostra, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito. Vi ricordiamo che attualmente il progetto dei Media Molecule è disponibile in esclusiva su PlayStation 4!