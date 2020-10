Epic Games: giochi gratis PC del 15 ottobre, link download

Nuova settimana, nuovi giochi gratis proposti dall’ormai sempre generoso Epic Games Store. Come anticipato lo scorso giovedì, lo store della compagnia americana questa settimana ci avrebbe proposto un’altra coppia di grandi titoli da aggiungere alle nostre librerie digitali. Come vi ricordiamo ad ogni articolo del genere, per riscattare i nuovi giochi proposti da Epic, bisogna essere in possesso di un account per lo store proprietario.

Il primo dei giochi regalati da Epic Games per la settimana del 15 ottobre è Kingdom New Lands. Il sequel del particolarissimo strategico sviluppato dai ragazzi di noio, ci riporta nel medioevo; dove i giocatori dovranno cercare di ottenere il potere viaggiando per nuove ed inesplorate terre. Esattamente come il primo capitolo, Kingdom New Land si presenta con una gradevolissima pixel art e una ricerca stilistica sempre improntata verso il minimalismo. Potete scaricare Kingdom New Lands a questo indirizzo.

Il secondo gioco gratuito proposto da Epic Games questa settimana è Amnesia A Machine for Pigs. Parliamo di un altro seguito di un gioco molto acclamato. Sebbene questo secondo capitolo di Amnesia sia sviluppato da The Chinese Room e non da Frictional Games, il nuovo team ha saputo cogliere il mood e le giuste atmosfere che hanno fatto terrorizzate milioni di giocatori con il primo capitolo. Per potervi immergere in una nuova storia con questo horror proprio nel periodo di Halloween, dovete solo passare da questo indirizzo.

Come al solito, Epic Games ci lascia con un ulteriore indizio su quelli che saranno i prossimi giochi gratuiti da scaricare tra una settimana esatta. Dal 22 ottobre quindi toccherà ad altri due titoli: Costume Quest 2 e Layers of Fear 2. Cosa ne pensate dei nuovi giochi proposti dallo store targato Epic? Tra Kingdom New Lands e Amnesia a Machine for Pigs quale inizierete per primo?