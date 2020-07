Epic Games: i giochi gratis PC del 9 luglio, link download

Come ogni settimana a breve saranno disponibili i nuovi giochi gratis PC dell’Epic Games Store. Il creatore di Fortnite quest’oggi ci farà dono di ben tre videogame gratuiti. Per reclamarli dovrete solo continuare a leggere e seguire i link download che vi rimanderanno direttamente al sito ufficiale dell’Epic Games Store.

Epic Games: giochi gratis PC del 9 luglio

A partire alle 17:00 di oggi, 9 luglio, potrete eseguire il download di ben tre giochi gratis PC. Vediamo quali sono:

Killing Floor 2

Lifeless Planet Premier Edition

The Escapist 2

I giochi gratis PC saranno disponibili fino al 16 luglio 2020, ma ovviamente vi conviene reclamarli immediatamente. Una volta inseriti nella vostra libreria digitale del client del Epic Games Store, saranno vostri per sempre.

Killing Floor 2

In Killing Floor 2 i giocatori esplorano l’Europa continentale che è stata invasa da mostruosità chiamate Zed, create da malvagi componenti della Horzone Corporation. È disponibile una modalità a 6 giocatori cooperativa e una modalità competitiva a 12 giocatori. Qui sotto potete trovare i requisiti minimi e quelli consigliati.

Requisiti minimi

SO: Win7 64-bit, Win8/8.1 64-bit

Processore: Core 2 Duo E8200 2.66 GHz o Phenom II X2 545

Memoria: 3 GB RAM

Archiviazione: 60 GB

Direct X: versione 10

Grafica: GeForce GTS 250 o Radeon HD 4830

Requisiti consigliati

SO: Windows 10 a 64 bit

Processore: Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz o Phenom II X4 955

Memoria: 4 GB di RAM

Archiviazione: 100 GB

Direct X: versione 11

Grafica: GeForce GTX 560 o Radeon HD 6950

Lifeless Planet Premier Edition

Lifeless Planet Premier Edition ci porta su un pianeta lontano e ci chiede di sopravvivere all’interno di 20 ambienti con un’atmosfera unica. Avremo un jet-pack a uso limitato e un braccio robotico mobile per risolvere enigmi e scoprire il mistero di questo viaggio nello spazio.

Requisiti minimi

SO: Win XP

Processore: Intel Core 2 Duo o equivalente AMD

Memoria: 1500 MB RAM

Archiviazione: 900 MB

Direct X: versione 9.0c

Grafica: NVIDIA GeForce GT 430 o equivalente ATI

Requisiti consigliati

SO: Windows 7

Processore: Intel Core i3 o superiore

Memoria: 3000 MB RAM

Archiviazione: 900 MB

Direct X: versione 10

Grafica: NVIDIA Geforce GT 640 o superiore

The Escapist 2

Saremo in grado di scappare di prigione? The Escapists 2 ci chiede di sfuggire dalle prigioni più grandi mai viste. Dovremo seguire tutte le regole della prigione, dagli appelli alle mansioni quotidiane, nel mentre progettiamo in gran segreto la nostra fuga verso la libertà. Il gioco è in versione base, ma sono disponibili espansioni e anche un season pass.

Requisiti minimi

SO: Windows 7/8.1/10 (versioni a 32-bit)

Processore: Intel Core Duo E6600 @ 2,4GHz

Memoria: 2 GB RAM

Archiviazione: 4 GB

Direct X: versione 11

Grafica: Intel 4400, GeForce GT 8800, AMD Radeon HD 4650

Requisiti consigliati

SO: Windows 7/8.1/10 (versioni a 64-bit)

Processore: i5-2500k@3,3GHz, AMD FX 6300 3,5GHz

Memoria: 4 GB

Archiviazione: 4 GB

Direct X: versione 11

Grafica: GeForce GTX 750, AMD R7 370

Link download

Ecco a voi i link download dei tre giochi gratis PC dell’Epic Games Store del 9 luglio 2020: