Epic Games: gioco gratis PC del 24 settembre, link download

Settimana scorsa l’Epic Games Store ci ha fatto fare una vera e propria abbuffata di giochi gratis per PC. Dopo aver regalato una tripletta di titoli irresistibili tra cui: Footbalkl Manager 2020, Watch Dogs 2 e Stick it to the Man, quest’oggi lo store digitale targato Epic torna alla ribalta regalando un nuovo gioco. Anche se sembra poco un titolo solo, RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition è uno di quei giochi che è in grado di regalare incalcolabili ore di contenuti e divertimento.

Parliamo di uno dei gestionali di parchi a tema più giocati e amati di sempre che oggi, nella sua versione Complete Edition torna sull’Epic Games Store a titolo gratuito per la consueta durata di una settimana. Come al solito quindi, avete ben sette giorni per riscattare il gioco a costo zero e inserirlo nella vostra libreria digitale dello Store Epic. Se non avete mai usufruito dello store invece, vi servirà solamente creare un account e cominciare a navigare tra i titoli e le offerte Epic. Potete riscattare gratuitamente RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition a questo indirizzo.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition mette il giocatore nei panni di un gestore/costruttore di parchi divertimento che ha la possibilità di creare il parco dei propri sogni. Tra ottovolanti che corrono a velocità folli e attrazioni da capogiro il controllo del proprio parco è tutto nelle mani del giocatore. All’interno di questa Complete Edition poi, i contenuti sono ancora più numerosi con un’infinità di possibilità e attrazioni tutta da scoprire e costruire.

Anche questa settimana Epic Game Store ha proposto ai propri utenti un altro gioco di grande qualità, mentre il prossimo titolo già annunciato sarà Pikuniku. Avete già riscattato la vostra copia gratuita di RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition? Siete amanti di questo genere di gestionali o state per approcciarvi al genere per la prima volta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.