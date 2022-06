Nel corso della giornata odierna, Gala Games ha annunciato una partnership con Epic Games Store per la pubblicazione sullo store di Tim Sweeney di una serie di giochi basati sulla tecnologia blockchain con elementi NFT. Il primo titolo a sbarcare sull’EGS sarà Grit, un battle royale con token non fungibili, annunciato via Twitter.

Grit è una sorta di Fortnite, ma con l’integrazione degli NFT e della blockchain. Ambientato nel selvaggio west, del gioco abbiamo potuto ammirare solamente un pessimo video di gameplay, registrato off screen dove il personaggio non si muove. Nonostante ciò, gli sviluppatori dietro Grit affermano che si tratti di un vero e proprio gioco tripla A, anche se al momento non possiamo sapere quale sarà il gameplay e che ruolo avranno i token non fungibili, al di là dell’acquisto di alcuni elementi in-game.

L’annuncio ha da subito destato diverse polemiche. Sono oramai sempre di più i giocatori che non vogliono vedere comparire sui loro store preferiti titoli basati sulla blockchain e con l’utilizzo degli NFT, considerati da tantissimi utenti semplicemente un modo per arricchirsi senza offrire alcun tipo di valore. Al momento non c’è ancora una data di lancio di Grit, ma la pagina dell’Epic Games Store è già disponibile a questo indirizzo.

BREAKING: #NFT Gaming Platform @GoGalaGames announces partnership with @EpicGames to launch Battle Royale game Grit on the Epic Games Store! First NFT game integration between Web2 & Web3! Huge day for NFT gaming at #galaverse! pic.twitter.com/SHTmnFiB2s — brycent (@brycent_) June 6, 2022

Le critiche più feroci arrivano sono dirette alla persona responsabile dell’annuncio, che ha descritto il gioco come un “Fortnite senza costruzioni e tutte le cose che più vi piacciono in un battle royale” e ha espressamente detto che il titolo “sarà il primo gioco a essere lanciato su Epic Games Store dopo Fortnite”. Imprecisioni e vaghezza che sicuramente non hanno aiutato l’annuncio a essere ben recepito dalla community.

Ci sono ancora molti misteri intorno a Grit, ma sicuramente gli sviluppatori non sono partiti con il piede giusto. Vi aggiorneremo nel caso emergessero ulteriori dettagli in merito al titolo, tra cui le feature, come saranno sfruttati i token non fungibili e ovviamente la data di uscita.