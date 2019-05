eSport Palace: ecco gli eventi e le competizioni per la celebrazione del primo anniversario

Esport Palace si prepara al primo anniversario: ecco i dettagli sugli eventi programmati per la celebrazione. Tutti i dettagli nel nostro articolo.

eSport Palace, la più grande struttura dedicata all’eSport in Italia, è lieta di celebrare il suo primo anno di attività che sarà festeggiato il 25 maggio 2019 presso la sede di Via Carducci 4 a Bergamo. È stato un anno ricco di tornei ed eventi che ha confermato ESP come punto di riferimento del settore dei videogiochi.

La giornata di festeggiamenti avrà inizio alle ore 14:00, quando prenderanno il via una serie di competizioni eSport di alto livello, musica e workshop, supportati dagli sponsor del progetto, Samsung, Msi, Intel, Cooler Master, Xpg, Thrustmaster, D-link e Logitech G.

Le sfide verteranno su titoli importanti e apprezzati dal pubblico, come:

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Fortnite

Fifa 19

Assetto Corsa

Retro Mortal Kombat

Per ogni gioco saranno predisposte postazioni dedicate e saranno offerti premi di valore. È prevista anche la presenza di celebri ospiti al fine di fare festa in stile puramente ESP. La giornata sarà ricca di sfide per veri appassionati come il ‘’Wired vs Wireless HeadSet’’ su Tom Clancy’s Rainbow Six Siege by Logitech G o il ‘’Dragon Tournament Fortnite’’ by MSI, gare al cardiopalma sia per team che per singoli, per momenti di puro divertimento alla portata di tutti.

Cooler Master premierà inoltre le migliori azioni dei giocatori in sala lan. Una giuria composta dagli Ospiti VIP decreterà quali saranno le giocate più emozionanti della giornata: gli utenti protagonisti di questi momenti emozionanti saranno successivamente premiati per le loro gesta in partita.

La giornata non sarà solo dedicata a tornei e competizioni: in una ricca live di più di 2 ore sarà raccontato al pubblico come il progetto ESP risulti essere importante per questo settore e come nel 2019 verranno realizzate sul territorio attività dalla portata internazionale e di enorme pregio.

Alle ore 19.30 la serata si arricchirà di un momento musicale molto atteso grazie al DJ set di Kelly Hilton, famosa musicista molto apprezzata e conosciuta nel settore gaming. Accompagnati dalle note di Kelly Hilton e di altri famosi DJ della scena bergamasca, avrà luogo un aperitivo a tema con consumazione omaggio per gli amici cosplayer che parteciperanno all’evento. I festeggiamenti proseguiranno il 26 di Maggio con nuovi momenti dedicati alle competizioni: postazioni di gioco free-to-play e le fasi finali dei tornei attenderanno gli appassionati del mondo eSport e dei videogiochi in generale.