eSport Palace a Lucca Comics & Games: ecco le attività del 31 ottobre

A Lucca Comics & Games 2019 arriva l'eSport Palace powered by MSI: ecco tutte le attività del 31 ottobre, tra Gillette Bomber Cup, area Tech ed eSport.

L’Edizione 2019 di Lucca Comics & Games è ormai iniziata e oggi, 31 ottobre, ci sono molte attività a tema gaming, eSport e tech pronte per tutti gli appassionati. Dopo il grande successo della Milan Games Week 2019, la seconda edizione della Gillette Bomber Cup feature Fortnite è pronta a stupirci tutti con una nuova Grand Final all’interno dell’area Gillette presso l’ex Cavallerizza. Ieri si sono conclusi i Last Chance Qualifier e quest’oggi è tutto pronto per incoronare un nuovo vincitore della Battaglia Reale.

Non mancheranno ovviamente gli influencer preferiti del pubblico italiano, Cicciogamer89 sarà infatti protagonista insieme a Kekkobomba, Los Amigos, J0k3R e Piazz. La Grand Final vedrà scontrarsi 56 giocatori, ovvero i quattro vincitori dei Qualifier Online, i quaranta dei Last Chance Qualifier e dodici pro-player. La finale si terrà alle 13:30: il montepremi totale è di ben 8.000 euro!

All’interno della Ex Cavallerizza c’è però molto altro; potete infatti trovare una riproduzione dell’eSport Palace di Bergamo powered by MSI. I giocatori avranno accesso a una sala LAN con molteplici postazioni per divertirsi in compagnia e vivere una giornata gaming da veri appassionati.

Per l’occasione, la redazione di Tom’s Hardware, in collaborazione con AK Informatica, ha organizzato tre tornei giornalieri dedicati a PES 2020 e anche un torneo di Tekken 7. I tornei inizieranno alle 11:00 e termineranno alle 19:00. Questi eventi sono aperti al pubblico e mettono in palio dei premi unici: non perdete l’occasione e passate nell’area Tom’s Hardware di Lucca Comics & Games.

Se però non siete in cerca di videogame e eSport, sarete felici di sapere che Tom’s Hardware, in collaborazione con Game Time, proporrà un live test del processore Intel Core i9-9900KS, una nuova CPU capace di operare in turbo a 5 GHz su tutti e 8 i core con una frequenza base aumentata da 3,6 a 4 GHz. Si tratta in pratica di un 9900K “potenziato” e si preannuncia la CPU gaming più potente del mercato. Per assicurarcene, Alessandro Pilia e Roberto Buffa testeranno il processore con giochi e benchmark in diretta.

Non fatevi quindi scappare l’occasione di vivere una giornata densa di eventi e novità a tema tech, gaming ed eSport. La redazione di Tom’s Hardware vi aspetta all’Ex Cavallerizza di Lucca Comics & Games.