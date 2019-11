Fable 4: le immagini svelate recentemente non riguardano il gioco

Giorni fa abbiamo parlato della possibilità che Playground Games, uno degli sviluppatori di Xbox Game Studios, sia al lavoro su un nuovo Fable. Si tratta di un rumor che prosegue da tempo, comprensibilmente visto quanto il pubblico desideri un Fable 4, ma per ora non ci sono mai state prove concrete. Sono però spuntate in rete delle immagini che hanno fatto pensare proprio a tale gioco.

Gli artwork (quindi non parliamo di immagini di gameplay) mostravano un personaggio femminile: abbigliamento e ambiente ricordavano fortemente un mondo fantasy medioevale. Ovviamente poteva trattarsi di qualsiasi cosa, ma molti hanno subito pensato a Fable 4. Be’, l’autore di tale artwork ha affermato che non vi è alcun legame: si tratta di un portfolio personale e non ha contatti con Microsoft o Playground Games.

Le immagini sono state rimosse, probabilmente per evitare che si diffondessero ulteriormente e venissero collegate erroneamente a Fable. Ovviamente esiste la remota possibilità che si tratti di un modo per “insabbiare” la questione ed è possibile che ci sia un legame. Non è strano che ad artisti esterni vengano commissionate concept art nelle fasi iniziali di sviluppo di un gioco.

Detto ciò, per ora abbiamo solo le parole dell’artista che afferma che i suoi lavori non hanno alcun legame con Fable 4, Playground Games e Microsoft. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali. Playground Games è sicuramente al lavoro su qualcosa di nuovo, molto probabilmente in arrivo per Xbox Scarlett: è possibile che nel corso dei primi mesi del 2020 il team sveli i primi dettagli sul proprio progetto. Diteci, preferite Fable 4 o una nuova IP?