Far Cry 6, Ubisoft: sarà 4K solo su Xbox, niente PS5

Annunciato durante l’evento Ubisoft Forward, Far Cry 6 ha subito colpito gli appassionati con un trailer cinematico nel quale è stato presentato il nuovo villain Anton Catillo, interpretato dall’attore statunitense Giancarlo Esposito. Con un nuovo post pubblicato su Twitter, poco fa Ubisoft ha voluto confermare alcune caratteristiche tecniche riguardanti la risoluzione che raggiungerà il titolo sulle console sulle quali uscirà.

Come è stato fatto notare dall’account ufficiale di Ubisoft Support, Far Cry 6 raggiungerà una risoluzione di 4K solamente sulle console Xbox Series X e Xbox One X, ma non sulla console di prossima generazione Sony PLayStation 5. Questa decisione è maturata nei pensieri dei giocatori dopo che Ubisoft ha scelto di ottimizzare le proprie versioni dei titoli sulla console next gen Microsoft.

Hey there! As stated on the banner, Far Cry 6 is 4K Ultra HD on Xbox One and Xbox Series X only. Apologies for any inconvenience caused. — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) July 17, 2020

Da quanto si può leggere sui post su Twitter, sembra che la scelta sia stata presa puramente per un motivo commerciale e non si tratta di scarse esigenze tecniche riguardanti PlayStation 5, anche perchè questa scelta suona come se la compagnia francese voglia dare una caratteristica esclusiva ad una delle versioni console di Far Cry 6. Da quanto sappiamo, PS5 avrà 10 Tera Flops in confronto ai 12 di Xbox Series X.

Vi ricordiamo che Far Cry 6 uscirà il prossimo 18 febbraio sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Per quanto riguarda la questione ottimizzazione e risoluzione, non ci resta che attendere possibili prossimi chiarimenti da parte di Ubisoft per chiarire alcuni dubbi che stanno esponendo diversi appassionati. Cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni di Ubisoft nei confronti di Far Cry 6?