FIFA 20: la Lega Seria A presenta la “eSerie A TIM”

Dal calcio giocato a quello virtuale: la Lega Serie A sbarca negli eSports presentando a tutto il mondo la sua “eSerie A TIM”. Il torneo di FIFA 20 online è aperto a tutti gli appassionati e permetterà a migliaia di gamers, di divertirsi provando a conquistare il titolo di Campione d’Italia.

Un Campionato inedito e affascinante, organizzato da Lega Serie A in collaborazione con i partner Infront e PG Esports utilizzando come console esclusivamente l’ammiraglia di Sony: PlayStation 4. Le iscrizioni risultano essere attualmente aperte e i giocatori migliori che si qualificheranno online avranno la possibilità di essere scelti da uno dei 17 Club ufficiali che prendono parte al Campionato e affrontare le fasi successive vestendone la maglia.

Il campionato servirà anche a racimolare EA SPORTS FIFA Global Series Points. Punti utilissimi per aumentare le chances di partecipare alla FIFA eWorld Cup che si terrà verso la fine dell’anno.

Il torneo inizierà il 10 febbraio alle ore 18:00, con la prima fase Open Qualifier della FIFA 20 eSerie A TIM. Il tabellone del torneo verrà pubblicato alle 18:00 e sarà visualizzabile sul sito ufficiale dell’evento. Vi riportiamo di seguito il calendario di tutti i Qualifier dei prossimi giorni:

10 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #1 Giorno 1

11 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #1 Giorno 2

13 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #2 Giorno 1

14 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #2 Giorno 2

17 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #3 Giorno 1

18 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #3 Giorno 2

20 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #4 Giorno 1

21 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #4 Giorno 2

24 Febbraio – 18:00 – Last Chance Qualifier Giorno 1

25 Febbraio – 18:00 – Last Chance Qualifier Giorno 2

Nelle fasi di qualificazione, saranno i videogiocatori amatoriali a contendersi la strepitosa opportunità di ottenere un posto nel Draft ufficiale in programma per il 9 marzo. Durante il Draft, ogni Club potrà scegliere uno tra i qualificati delle tappe online da affiancare all’eventuale Pro Player per completare il proprio Roster.

Una volta concluso il Draft, comincerà la fase a gironi che vedrà impegnate 17 squadre dal 23 al 24 marzo e dal 30 al 31 Marzo, con 1 Girone da 5 squadre e 3 Gironi da 4 squadre pronte a tutto per volare ai Playoff. Lo spettacolo dei Playoff andrà in scena il 4 e il 5 maggio, con un Tabellone a Doppia Eliminazione.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, si ritiene molto soddisfatto di aver raggiunto l’accordo con EA SPORTS per il primo torneo di calcio virtuale organizzato dalla Lega Serie A: “Gli eSports sono un fenomeno in continua crescita ed espansione e rappresentano uno dei settori chiave dello sport business.” ha dichiarato ai microfoni. “Sappiamo che milioni di appassionati giocano a FIFA 20 e grazie alla eSerie A TIM avremo la possibilità di coinvolgere un target sempre più ampio e trasversale, avvicinandoci così alle nuove generazioni”.

Siamo sicuri che l’arrivo del torneo eSports ufficiale della Serie A TIM su FIFA 20 offrirà ai giocatori appassionati nuove emozionanti sfide e tanto spettacolo.

Per potervi iscrivere al torneo è necessario rispettare alcuni requisiti:

Età minima di 16 anni compiuti;

Residenza in Italia;

Libero accesso alla modalità FUT;

Possesso di una copia di FIFA20 per PS4, di un abbonamento di Playstation Network e di un account di PGE.GG;

Essere Free Agent ossia liberi da alcun vincolo legale e contrattuale a favore di squadre esterne o interne alla eSerie A TIM;

Siete pronti al calcio d’inizio?