FIFA 20: Piemonte Calcio sarà il nome della Juventus nel gioco EA

FIFA 20 non potrà contare sulla Juventus, ma dovrà mandare in capo la "Piemonte Calcio": non tutto però è perduto, ecco i dettagli.

Come vi abbiamo riportato quest’oggi, Konami ha stretto un accordo di esclusività per la Juventus: questo significa che la squadra di Torino apparirà unicamente all’interno di eFootball PES 2020 e non in FIFA 20. Non solo, anche per i prossimi tre anni la squadra campione d’Italia sarà esclusiva del gioco calcistico giapponese.

In FIFA 20, quindi, non potremo giocare nei panni della “Juventus” ma dovremo utilizzare la “Piemonte Calcio” che avrà un logo personalizzato non originale in ogni modalità. All’interno di FIFA 20 e Fifa Ultimate Team saranno comunque presenti i nomi e i volti reali dei giocatori. Ciò che invece mancherà completamente è l’Allianz Stadium: nel gioco di Electronic Arts ci sarà un generico stadio.

I giocatori dei precedenti capitoli, in ogni caso, non devono temere di perdere nome e logo della squadra: in FIFA 19 e nei precedenti titoli tutto rimarrà invariato; il cambiamento ha effetto solo su FIFA 20 e sui successivi capitoli. I nomi reali saranno mantenuti grazie all’accordo tra EA e la Serie A.

Diteci, cosa ne pensate? Questa limitazione vi spingerà ad acquistare eFootball PES 2020 piuttosto che FIFA 20? Oppure non è un problema la mancanza parziale della Juventus?