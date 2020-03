Final Fantasy 7 Remake: copie fisiche spedite in anticipo in Europa a causa del Coronavirus

Manca sempre meno al rilascio di Final Fantasy 7 Remake e molti appassionati sono molto preoccupati riguardo al possibile ritardo nelle spedizioni del gioco a causa dell’epidemia di Coronavirus. I giocatori saranno sicuramente felici di sapere che Square Enix ha lavorato parecchio per far ottenere agli appassionati la propria copia del gioco in anticipo, proprio per ovviare alle problematiche di spedizione causate dalla situazione globale attuale.

La compagnia giapponese ha annunciato proprio qualche istante fa che le copie destinate al mercato europeo e australiano sono state spedite prima del solito. Square Enix spera che ciò permetta di assicurare che tali copie arrivino al lancio in quelle regioni. La società ha anche fatto sapere che è consapevole del fatto che tutto ciò porterà alcuni giocatori ad avere il gioco prima del lancio globale del gioco.

An important message from the #FinalFantasy VII Remake development team. #FF7R pic.twitter.com/UwBMNaIaXX — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 30, 2020

Le copie di Final Fantasy 7 Remake destinate ad altre regioni, come il Nord America e il Sud America, verranno spedite durante questa settimana e dovrebbero arrivare ai giocatori entro la data di uscita ufficiale del gioco. Square Enix ha rivelato tutto ciò attraverso una dichiarazione pubblicata su Twitter, sollecitando i fan che otterranno in anticipo le loro copie a non rovinare il gioco con commenti spoiler a chi ancora non avrà l’attesissimo titolo tra le proprie mani.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake uscirà il prossimo 10 aprile in esclusiva su PlayStation 4. Per i giocatori Xbox One e PC ci sarà da aspettare un anno prima di vedere uno dei remake più importanti degli ultimi anni arrivare anche su quelle piattaforme. Cosa ne pensate della mossa da parte di Square Enix per aggirare le problematiche causate dall’epidemia di Coronavirus?