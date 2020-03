Final Fantasy 7 Remake rinviato? Square Enix spiega cosa succede

A 23 anni di distanza dalla prima versione, ecco che si avvicina sempre di più la data di uscita di Final Fantasy 7 Remake. Tuttavia la recente pandemia di coronavirus (COVID-19) sta minacciando il duro lavoro di varie case di sviluppo che in questi mesi avevano in programma l’uscita di nuovi titoli: anche Square Enix non è esente da questo pericolo. Oggi infatti, con un messaggio tranquillizzano i fan sui lavori in corso nonostante una cattiva notizia.

Poche ore fa sul profilo twitter di Square Enix sono state condivise a grande sorpresa dei fan due immagini contenenti un messaggio da parte della casa di sviluppo. Gli sviluppatori rassicurano i fan che non ci sarà alcun rinvio della data di uscita di Final Fantasy 7 Remake, in programma per il 10 aprile, ma molto probabilmente non saranno disponibili sufficienti copie per tutti i giocatori al suo debutto.

Ecco il messaggio di Square Enix presente nelle immagini:

A causa delle circostanze straordinarie che il mondo si trova ad affrontare a causa della pandemia di COVID-19, vogliamo aggiornarvi su come questo avrà un impatto sull’imminente uscita di FINAL FANTASY 7 REMAKE.

La nostra priorità è il benessere e la sicurezza dei nostri fan e

clienti, tenendo conto dei consigli dei governi locali e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’uscita mondiale di FINAL FANTASY 7 REMAKE del 10 aprile

procederà comunque. Tuttavia, con gli imprevedibili cambiamenti del mondo della distribuzione e della vendita al dettaglio che varia da un paese all’altro, è sempre più probabile che alcuni di voi non otterranno

la propria copia del gioco alla data di uscita.

Stiamo monitorando la situazione quotidianamente lavorando

con i nostri partner, i rivenditori e il team di SQUARE ENIX in

Europa e le Americhe, per fare tutto il possibile per garantire che quante più persone possano giocarci il 10 aprile.

Vogliamo tenervi aggiornati prima dell’uscita del gioco e pubblicheremo ulteriori aggiornamenti questo venerdì 20 marzo. Restate quindi sintonizzati sui nostri canali ufficiali.

Per qualsiasi altra domanda riguardante l’uscita si prega di contattare i nostri team del Servizio Clienti dello Store di SQUARE ENIX o il vostro rivenditore per maggiori informazioni sulla disponibilità nel vostro paese.

I fan sotto il tweet hanno reagito piuttosto positivamente esprimendo grande sollievo, data la preoccupazione che il messaggio riguardasse un rinvio della data di uscita.