Fortnite 11.20: tutte le novità dell’aggiornamento

Anche questa settimana, con un po’ di ritardo, arriva il nuovo update del battle royale di Epic Games. L’aggiornamento di Fortnite 11.20, come già sappiamo, introduce il supporto ai DirectX 12 per la versione PC del videogame: i giocatori con una macchina da gioco performante potranno ora godere della migliore esperienza possibile. Le novità però non terminano qui: vediamo insieme tutti i dettagli della Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa di Fortnite 11.20.

All’interno di Salva il Mondo sono stati introdotti i Dungeon che ci chiederanno di combattere mostri, evitare trappole e andare in cerca di premi. Inoltre, il Re della Tempesta Mitico sta infuriando su Montespago: ci saranno una serie di sfide settimanali che si concluderanno con la sconfitta del Re che ci farà dopo delle sue armi. Sono inoltre state aggiunte le armi Canto funebre e Tritacarne Abbietta.

Sono stati poi introdotti nuovi Eroi: Cavaliere di Palude, che è più potente contro i mostri della nebbia, e Ken Il Mostro Marino, in grado di infliggere danni notevoli nel combattimento ravvicinato. A questo si aggiunge una collaborazione con Battle Breaker: completando incarichi in Salva il mondo si otterranno contenuti per il nuovo gioco di Epic.

Per la Battaglia Reale di Fortnite 11.20, invece, ci sono una serie di correzioni ai bug e miglioramenti all’esperienza. Sono inoltre tornate le sfide giornaliere che doneranno PE: se ne potranno trovare tre contemporaneamente e, una volta al giorno, una potrà essere sostituita. Ci sono poi miglioramenti alla gestione dell’armadietto e all’interfaccia utente.

Infine, nella Modalità Creativa troviamo gli Obbiettivo a tempo, un nuovo dispositivo per creare modalità di gioco a tempo, Indicatore Mappa, che permette di posizionare un indicatore sulla tua isola e dargli un nome, e infine l’Amplificatore Danno (DannoU). Infine, è disponibile una galleria di Pupazzi di neve, oltre alle solite correzioni ai bug e i bilanciamenti.

Come sempre, potete vedere tutti i dettagli ufficiali sulla pagina ufficiale del sito di Epic Games. Diteci, cosa ne pensate dell’aggiornamento di Fortnite 11.20? Quanto introdotto questa settimana vi convince, oppure credete che gli sviluppatori avrebbero potuto fare di meglio?