Fortnite 12.50: tutte le novità dell’aggiornamento

Sono giorni intensi quelli di Fortnite. Il battle royale di Epic Games, la scorsa settimana, ha ricevuto un nuovo update che ha dato il via a uno degli eventi più amati dal pubblico: Astronomical di Travis Scott. Ora, però, è il momento di guardare al futuro. Gli sviluppatori sono quindi pronti a introdurre varie novità dedicate alla Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa grazie all’aggiornamento di Fortnite 12.50. Vediamo tutto quello che è stato introdotto quest’oggi da Epic Games.

Prima di tutto, partiamo con Salva il Mondo; l’aggiornamento di Fortnite 12.50 ci permette di ottenere il personaggio Barbablake il Cuorenero che dispone del vantaggio “Ciurma all’arrembaggio” (Standard: incrementa i danni arrecati dalle palle di cannone del 20%; Comandante: incrementa i danni arrecati dalle palle di cannone del 40% e modifica R.O.S.I.E. per farle sparare 25 palle di cannone) e il vantaggio squadra “Tesoro di Barbablake” (eliminando i nemici si ha il 5% di probabilità di scoprire uno dei tesori di Barbablake che contengono uno di questi oggetti: noci di cocco, palle di cannone o la mazza Gamba di Legno).

Inoltre sarà aggiunta anche Bucaniere Ramirez, con il Vantaggio “Pistole Pesanti” (Standard: ogni 10 colpi, Destro e mancino genera una palla di cannone, infliggendo 51 danni fisici base; Comandante: stesso effetto, ma ogni cinque colpi e non ogni dieci). Non mancano inoltre un paio di archi nuovi: La Polveriera che spara frecce che esplodono dopo due secondi, e Arco Xeno trapassa i nemici.

Per la Modalità Creativa, le modifiche introdotte con l’aggiornamento di Fortnite 12.50 sono invece poche: abbiamo infatti unicamente nuovi oggetti per le gallerie Pantano Palpitante, Pueblo e Natura Cespuglio. Ci sono, come al solito, molteplici correzioni di bug legati a strumenti, prefabbricati e problematiche varie: potete trovare tutti i dettagli sul sito ufficiale.

Come sempre, le novità dedicata alla Battaglia Reale non sono state indicate da Epic Games in modo ufficiale: dovremo ancora una volta attendere che la community esplori il gioco e che i dataminer scovino i più piccoli dettagli. Diteci, cosa ne pensate di tutte le novità? Vi sembrano interessanti?