Fortnite 2: un filmato compare nel cinema di Rapide Rischiose, novità in arrivo?

Nell’ultimo periodo Fortnite 2 è stato, apparentemente, messo un po’ da parte da Epic Games, che introduce poche novità per la Battaglia Reale. Inoltre, non vengono svelati i cambiamenti delle varie patch, quindi l’impressione è che stia accadendo sull’isola. Sì, sono stati introdotti i Fortnitemares, le creature dell’evento di Halloween, ma si è trattato per l’appunto solo di un evento a tempo.

Ora, però, sembra che qualcosa si stia finalmente muovendo. Nel cinema all’aperto presente nella zona Rapide Rischiose, è possibile vedere un filmato di una scena in loop nella quale la silhouette di un llama saltella su uno sfondo colorato, in stile “interruzione del segnale”. Un filmato strano, che non permette di capire cosa sta succedendo. Secondo quanto segnalato, inoltre, era inizialmente disponibile su PS4, ma successivamente è arrivato su tutte le piattaforme.

I ripped the video from the game It's a 2 minute loop pic.twitter.com/xGU7Ma89Uh — Lucas7yoshi – FN Leaks/News (@Lucas7yoshi) November 14, 2019

Secondo il noto leaker Lucas7yoshi esiste la possibilità che si tratti solo di un test di Epic Games, finalizzato a capire se il gioco è in grado di trasmettere un filmato in modo regolare e in buona qualità in quella zona della mappa a tutti i giocatori connessi. Esiste quindi la possibilità in futuro si veda qualcosa di più interessante. Si tratterà di teaser per nuovi contenuti, oppure pubblicità di contenuti aggiuntivi?

Per ora non possiamo saperlo e si tratta solo di pure speculazioni. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni e scoprire cosa abbia in serbo per noi Epic Games. Gli appassionati di Fortnite sono di certo desiderosi di ricevere qualche novità corposa per la battaglia reale, leggermente bistrattata nell’ultimo periodo. Voi cosa ne pensate?