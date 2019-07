Fortnite e gli altri battle royale perdono visualizzazioni su Twitch ancora una volta

Fortnite e i vari battle royale, come PUBG e Apex Legends, hanno subito un altro calo di visualizzazioni su Twitch. Ecco i dati ufficiali.

Il genere di punta di questi ultimi anni è senza ombra di dubbio il battle royale, capitanato dall’opera di Epic Games, Fortnite. I grandi risultati dei BR si vedono da vari fattori: il numero di giocatori e i guadagni, ma anche dalle visualizzazioni su Twitch. Il mondo dello streaming è uno specchio molto chiaro dell’interesse del giocatore medio: analizzare i risultati periodici della piattaforma ci permette quindi di capire molto.

Basandoci su quanto segnalato da StreamElements, specializzato in statistiche e analisi di Twitch, i “dati di ascolto” di Fortnite e degli altri battle royale, come Apex Legends e PUBG, sono in calo. Nello specifico, durante il secondo quarto del 2019 il gioco di Epic Games ha visto una diminuzione del 3.66%, in termini di ore di visualizzazione, rispetto al primo quarto.

Un cambiamento più netto, però, è avvenuto con Apex Legends, il quale ha visto un calo superiore al 50%: se nel primo quarto aveva totalizzato 183 milioni di ore, nel Q2 si assesta sui 65 milioni, uscendo quindi dall Top 10. La variazione, in questo caso, è stata causata sopratutto da una prima stagione deludente.

Anche volendo considerare Apex Legends un caso speciale, bisogna notare che anche PUBG ha subito un -4.3%, passando da circa 68 a circa 65 milioni di visualizzazioni. Questo significa forse che il battle royale sta iniziando il proprio declino? Assolutamente no. Fortnite rimane comunque in testa alla classifica con oltre 300 milioni di ore di visualizzazione, ma i dati sono chiari e qualcosa sta cambiando, visto che è le visualizzazioni sono in calo costante da un anno. Diteci, voi seguite il mondo dello streaming? Quali giochi o generi preferite?