Fortnite Capitolo 2 Stagione 1: ecco le prime sfide ufficiali

Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 è finalmente disponibile e con esso arrivano le prime sfide ufficiali di Epic Games. Vediamo di cosa si tratta.

Il Buco Nero è scomparso, Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 è finalmente iniziato e i giocatori possono lanciarsi nella nuova isola del battle royale, alla ricerca della prima Vittoria Reale. Ci sono molte novità, sia in arrivo che già disponibili, e tra queste e presente un nuovo sistema di missioni e di progressione del Pass Battaglia.

Epic Games ha reso disponibile le Sfide Nuovo Mondo, che attualmente sono tre. Vediamo prima di tutto cosa ci viene richiesto di fare all’interno di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1:

Viaggia nei luoghi indicati

Scopri alcuni luoghi storici

Elimina i nemici a Brughiere Brumose Lago Languido

Queste sono le sfide della Settimana 1 disponibili al momento della scrittura della news, ma attualmente il sistema di progressione è parzialmente ancora un mistero. Sappiamo infatti che completare azioni di gioco ci permette di ottenere medaglie che facilitano l’accumulo di PE e l’avanzamento del Pass Battaglia.

Non è chiaro quali siano le ricompense, ma siamo certi che nel giro delle prossime ore sarà possibile capire con più precisione come funziona il tutto. Per ora, le missioni proposte sono molto semplici e, comprensibilmente, chiedono ai giocatori di muoversi per l’isola. Epic vuole spingere gli utenti a prendere confidenza con la nuova mappa.

Nel frattempo, diteci, quali sono le vostre prime impressioni su Fortnite Capitolo 2 Stagione 1? Vi sta convincendo oppure pensate che Epic avrebbe dovuto fare qualcosa di diverso?