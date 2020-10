Fortnite: ci sarà un grosso annuncio ai The Game Awards 2020?

Mentre prosegue senza sosta la stagione in corso su Fortnite dedicata all’universo Marvel, i giocatori dell’amato titolo Epic Games cominciano a chiedersi quando potranno capire meglio le sorti del futuro del battle royale di successo. Mentre siamo in attesa di conoscere la novità, in rete c’è già qualcuno che sta speculando sul momento dell’anno in cui assisteremo ad un prossimo annuncio proprio dedicato al titolo targato Epic.

A far emergere questa possibilità, è come al solito uno dei tanti dataminer di Fortnite. Secondo iFireMonkey, il prossimo dicembre ci sarà un nuovo grande annuncio proprio dedicato al battle royale. Tutto questo dovrebbe accadere durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2020, che prenderanno il via il 10 dicembre. Questa informazione non ancora confermata, sarebe anche stata fatta intuire dallo stesso Geoff Keighly durante una conferenza su Zoom tra il presentatore dello show e Donald Mustard.

👀Fortnite Intel | Live Events & More👀

In a recent Zoom call with Geoff Keighley and Donald Mustard, a few hints had been revealed about the future of Fortnite.

This info comes from a source who would like to remain anonymous however is credible. pic.twitter.com/RAAtSVIF4f

— FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) October 28, 2020