Fortnite: dove trovare i Fortbyte #22 e #64

In questa mini guida vi presentiamo l'esatta locazione di due Fortbyte all'interno del mondo di gioco di Fortnite: il numero 22 e il 64.

I Fortbyte sono degli oggetti collezionabili all’interno del mondo di gioco di Fortnite e una volta trovati tutti sarete in grado di riuscire a decriptare il messaggio segreto inserito dagli sviluppatori. Talvolta trovarli tutti non è semplice, basta pensare che non si è liberi di girovagare come ci pare in Fortnite dato che il pericolo di morte dovuta agli altri giocatori è sempre dietro l’angolo.Oggi vi presentiamo una mini guida per riuscire a trovare nel modo più veloce i Fortbyte numero 22 e numero 64.

Per accaparrarsi il Fortbyte numero 22 vi basterà recarvi a Neoinclinato nell’esatta zona indicata nel primo video che trovate poco sotto e utilizzare il Rox Spray. Per riuscire a ottenere il Fortbyte numero 64 invece vi basterà recarvi al di sopra della montagna che trovate al centro tra le zone Spiagge Snob, Neoinclinato, Sponde del saccheggio e Parco Pacifico. Il secondo video vi mostra l’esatta posizione.

Posizione Fortbyte #22:

Posizione Fortbyte #64:

