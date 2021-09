Fortnite: fan chiedono a gran voce una funzione di COD Warzone

Fortnite è tutt’oggi tra i titoli più conosciuti e giocati nella community di videogiocatori. Sin dal suo rilascio avvenuto nel 2017, il gioco ha subito attirato un’enorme fetta di utenti di qualsiasi genere ed età, grazie al suo target estremamente vasto. Ad oggi l’opera è molto diversa da ciò che era quando è nata, grazie agli sviluppatori che l’hanno aggiornata e che continuano ad aggiornarla abitualmente per far sì che non diventi mai monotona, e che rispecchi sempre ciò che il pubblico vuole.

Ultimamente, la community di Fortnite ha espresso a gran voce il bisogno di un elemento che all’interno del titolo non è presente, ma che esiste invece altrove e che starebbe bene anche in quest’opera. Stiamo parlando di una funzione che tutti i giocatori di Call of Duty: Warzone conoscono, essendo che si trova proprio all’interno di questo titolo. La feature in questione è quella dei Biglietti da visita, la quale permette di personalizzare lo sfondo del proprio banner, che viene mostrato nei menu, con cosmetici o obiettivi che si posseggono.

Il motivo per il quale i giocatori di Fortnite stanno richiedendo questa particolare funzione è anche per via del fatto che moltissimi altri titoli altrettanto in voga, come Destiny 2 o Apex Legends, hanno già integrato questa funzione da un pezzo. Ciò che ha scaturito questo desiderio, però, è la creazione di un utente su Reddit, che ha ideato dei banner personalizzati all’interno del gioco, mostrando all’intera community come potrebbero essere se fossero implementati al suo interno.

A questo punto non rimane da aspettare e sperare che Epic Games si accorga di ciò e che ascolti il pubblico. Aggiungere una funzionalità del genere renderebbe il gioco ancora più interessante, poiché andrebbe ad implementare un nuovo metodo per rendere il proprio profilo più unico che mai.