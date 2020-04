Fortnite guida: dove trovare gli ombrelli Kingsman

Nella sfida di Fortnite di questa settimana c’è ne è una dedicata a proteggersi dai danni grazie un ombrello Kingsman. Si tratta di una sfida non semplicissima, soprattutto considerando che questi ombrelli non sono immediati da trovare e utilizzare, ma in questa mini-guida vi spieghiamo come fare nel dettaglio.

Innanzitutto gli ombrelli Kingsman sono stati aggiunti recentemente su Fortnite e sono, in sostanza, delle protezioni antiproiettile dorati. La sfida della settimana richiede di deviare 200 danni usandone uno. Il drop non è raro, ma nemmeno comunissimo. Nelle zone dell’agenzia o allo Yacht se ne trovano solitamente parecchi.

Cercate nei forzieri, in particolar modo quelli blu, ma anche nell’area intorno a Henchman – non necessariamente dei bauli. A prescindere dalla sfida sono un oggetto utile, di conseguenza valutate bene di raccoglierli durante le comuni partite, potrebbero salvarvi la vita in moltissime circostanze, soprattutto negli scontri frontali.

Una volta trovato potrete utilizzarlo come un vero e proprio scudo, così facendo bloccherete il danno ricevuto. Potrete anche attaccare con la carica o schivare. Vi ricordiamo che per completare la sfida con successo è necessario deviare 200 danni dagli avversari, sarà più facile se affronterete nemici con fucili che infliggono danni elevati come i fucili da cecchino o da caccia, ma potrete decidere anche di andare incontro a un nemico armato solo di fucile d’assalto, la scelta su come sbloccare la sfida spetta solamente a voi. Come abbiamo detto si tratta di “scudi attivabili”, quindi vi proteggono solo dalla parte anteriore e non posteriore. Occhio alle spalle!

Questo è il modo corretto di sbloccare la sfida, cercate solo di seguire le istruzioni e vedrete che riuscirete a completare il tutto in me che non si dica, ricordatevi solamente di evitare grossi gruppi di nemici che possano circondarvi, ma concentratevi, se possibile, su un singolo giocatore.