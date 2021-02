Fortnite: il negozio in crash, la causa è incredibile

Negli ultimi mesi Fortnite, il battle royale di Epic Games, sta riscontrando un enorme successo specialmente per le sue partnership e crossover che rendono il titolo decisamente più accattivante. Non vogliamo certo farvi una lista di tutte le aggiunte, ma la Stagione 5 è stata ricca di novità da non sottovalutare. in queste ore però alcuni appassionati hanno riscontrato un grave problema relativo ad un particolare oggetto che se comprato manda in crash il gioco.

Il team di sviluppo è già al corrente e, attraverso un comunicato sul proprio profilo Twitter, ha dichiarato quanto segue. “Stiamo attualmente esaminando i rapporti in base ai continui crash subito dopo aver acquistato il deltaplano Hot Rod. Per questo motivo abbiamo deciso di togliere momentaneamente il pacchetto Squatingdog dal negozio oggetti. Ci scusiamo per l’inconveniente e forniremo un aggiornamento appena il problema verrà risolto.”

La causa è quantomeno assurda, visto e considerando che si tratta della prima volta che un oggetto in vendita nel negozio causi continui crash. Comunque sia Epic Games, come spesso capita, ne è già venuto a conoscenza rimuovendo sia l’oggetto dal negozio che dall’armadietto di tutti coloro che lo hanno acquistato in precedenza assicurando che i V-Bucks spesi verranno restituiti appena risolveranno il problema. Niente panico quindi, si tratta di un semplice bug di poco conto che però ha infastidito parecchi utenti che si ritrovavano spesso a riavviare la propria partita.

Purchases for the Hot Rod glider and Squatingdog bundle were still successful despite the client crash and will be available in your locker when you log back in. — Fortnite Status (@FortniteStatus) February 3, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete riscontrato lo stesso assurdo problema dopo l’acquisto dell’oggetto in game? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Fortnite ed i suoi prossimi aggiornamenti.