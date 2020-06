Fortnite: Doomsday è un enorme successo, 2 milioni di spettatori

Si è appena concluso l’evento Doomsday su Fortnite (qui tutti i dettagli su quanto è avvenuto e le modifiche all’isola), atteso ormai da più di 3 mesi. Dopo i vari rinvii avvenuti nelle ultime settimane, i giocatori erano impazienti di sapere quali sarebbero state le sorti della mappa, ma sopratutto a quali cambiamenti bisognava prepararsi. Dopo vari indizi lasciati in giro dalla stessa Epic, il tutto è partito verso le 20:00 di questa sera facendo registrare un enorme successo su Twitch. Sulla piattaforma di Amazon erano collegate più di 2 milioni di persone per seguire l’evento in diretta.

Inutile dire che si tratta di un nuovo record che va a battere quello precedente il cui detentore è Valorant con circa 1,7 milioni di spettatori contemporanei. Questo va a sancire ancora una volta la supremazia di Fortnite all’interno del mercato. Anche se sono passati mesi dall’ultimo evento, e anche se non tutti i giocatori sono contenti di come Epic stia aggiornando il proprio titolo. La cosa certa è che c’è ancora un enorme interesse verso il titolo che ormai a tutti gli effetti è entrato a far parte della cultura pop non solo dei videogiochi, e l’ultimo concerto di Travis Scott ne è l’esempio lampante.

Ovviamente ancora non si sa se ci saranno altre modifiche alla mappa o al gameplay, per questo dobbiamo attendere l’inizio della nuova Season che prenderà il via il prossimo 17 Giugno. In attesa di quel giorno sicuramente ci saranno tante teorie e tanti leak da parte di tutte quelle persone che non riescono a trattenere la voglia di conoscere cosa accadrà dopo.

Siamo ancora lontani dal momento in cui Fortnite non avrà più la stessa risonanza, e sicuramente nei piani di Epic ci sarà un grande evento quando il titolo verrà aggiornato all’Unreal Engine 5, cosi come detto in un intervista infatti, il battle royale sarà il primo titolo a godere di questo nuovo motore grafico.