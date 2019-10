Fortnite: la nuova mappa del Capitolo 2 Stagione 1 svelata con un’immagine?

In rete appare un'immagine che pare raffigurare la mappa del Capitolo 2 Stagione 1 di Fortnite: vediamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 1, nome non ufficiale ma altamente probabile del nuovo corso del battle royale di Epic Games, è sempre più vicino. Mentre attendiamo che il Buco Nero faccia il proprio dovere e dia vita a un nuovo Big Bang per ricreare il gioco, possiamo iniziare a farci un’idea di come potrebbe essere la mappa.

Non si tratta di nuovi contenuti, ma di un’immagine che è circolata già la scorsa settimane e reputata da molti come un fake. Alla luce delle nuove informazioni, scoperte anche tramite il recente trailer emerso tramite leak, questa mappa è ora molto più credibile. Come potete vedere qui sotto, non si tratta di un’unica grande isola ma di una serie di isolotti divisi da fiumi che si connettono al centro.

Questa mappa avrebbe perfettamente senso vista l’aggiunta della capacità di nuotare e, sopratutto, di guidare imbarcazioni, utilizzabili anche come mezzo di combattimento, oltre che di spostamento. Possiamo inoltre notare che una serie di luoghi hanno lo stesso nome di ambientazioni già note: è possibile quindi che Epic non abbia scartato proprio tutto (e avrebbe senso), preferendo mescolare novità ed elementi classici.

Per ora, in ogni caso, si tratta solo di un leak e non di informazioni ufficiali. Di certo tutti noi non vediamo l’ora che l’evento finisca e tutto torni alla normalità. Non ci resta altro da fare se non attendere nuova informazioni ufficiali in merito a Fortnite Capitolo 2.