Fortnite, più di 27 milioni di persone hanno visto il concerto di Travis Scott

L’evento Astronomical andato in onda su Fornite e organizzato da Trevis Scott e Cactus Jack è stato un successo incredibile. Il lancio del nuovo singolo del famoso cantante ha infatti registrato il picco di oltre di 12 milioni di giocatori connessi in contemporanea.

Il concerto virtuale è stato replicato quattro volte a partire dal 24 aprile fino al 26 dello stesso mese.

Epic Games, tramite il suo profilo Twitter, ci tiene quindi a comunicare che complessivamente Astronomical è stato visto da più di 27 milioni di utenti unici.

Thank you to everyone who attended and created content around the Travis Scott event!

Over 27.7 million unique players in-game participated live 45.8 million times across the five events to create a truly Astronomical experience. 🤯🔥 pic.twitter.com/LSH0pLmGOS

— Fortnite (@FortniteGame) April 27, 2020