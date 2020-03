Fortnite: ecco quando sarà disponibile la skin di Deadpool

La Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite è presente sul mercato da oramai diverse settimane, ma il suo contenuto più atteso deve ancora purtroppo essere rilasciato. L’ambitissima skin di Deadpool, infatti, non è ancora giunta sul celebre battle royale di Epic Games e sono moltissimi i giocatori che stanno completando tutte le missioni necessarie e non vedono l’ora di poterci mettere finalmente le mani sopra.

Fortunatamente tale attesa sembrerebbe però essere oramai giunta al termine e, infatti, la celebre software house ha inserito all’interno di Fortnite un piccolo ma chiarissimo indizio su quando tale atteso costume sarà reso disponibile ai giocatori del battle royale. Un calendario parrebbe infatti indicare propria una data ben precisa.

Now you can on calendar in the toilets of Deadpool! It surely indicates that we will have the Deadpool skin in 14 days! pic.twitter.com/HU2GPoeBo9

— Fortnite Pro Plays (@FortniteProPl15) March 20, 2020