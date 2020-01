Fortnite: Stagione 2 rimandata ma è in arrivo una grandissima novità

La lunga e difficoltosa strada verso la Stagione 2 di Fortnite è quasi terminata. Epic Games ha ufficializzato quanto già era stato scoperto tramite i dataminer: la Stagione 1 del battle royale durerà fino 20 febbraio, ovvero due settimane in più rispetto alla data precedentemente annunciata. L’attuale season è ufficialmente la più lunga di sempre per il gioco di Epic.

Ovviamente questo ritardo sarà reso più dolce da una serie di sfide aggiuntive e da un “evento di due settimane”. Non sappiamo però di cosa si tratti e non sappiamo nemmeno cosa conterrà la nuova stagione: probabilmente potremo scoprirlo nelle prossime settimane.

Oltre a tutto questo, però, ci sono altre novità. Con l’arrivo dell’update 11.50 di inizio febbraio, gli sviluppatori attiveranno il motore di fisica Chaos dell’Unreal Engine all’interno di Fortnite Capitolo 2. Gli sviluppatori scrivono: “Al momento del rilascio vogliamo assicurarci che Fortnite resti sempre Fortnite, anche se lungo la strada ci saranno stati degli ostacoli. Per questo motivo stiamo iniziando dei test con un piccolo gruppo di giocatori e terremo gli occhi puntati sul feedback, così da fare migliorie e aggiustamenti nel tempo.”

L’introduzione del motore di fisica Chaos dovrebbe permettere non solo una migliore gestione della fisica degli oggetti, ma potrebbe anche permettere al team di sviluppo di “giocare” maggiormente con la distruttibilità degli ambienti. Come viene detto, però, l’obbiettivo sarà di fare in modo che Fortnite sia sempre Fortnite. Sul lungo periodo, però, potrebbe esserci qualcosa di nuovo in ballo per il battle royale. Diteci, voi cosa ne pensate?