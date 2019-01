Fortnite: update 7.10, ecco il terzo aggiornamento dell’8 gennaio 2019

È finalmente disponibile il nuovo aggiornamento dell’update 7.10 di Fortnite. Si tratta della terzo modifica e introduce alcune novità sia per la Battaglia Reale che per la Modalità Creativa, senza dimenticare Salva il mondo. Vediamo subito quali sono i cambiamenti effettuati.

Battaglia Reale

Per quanto riguarda la Battaglia Reale, è stato introdotto il Fucile di precisione silenziato. Si tratta di un’arma leggermente più debole (100/105 danni base, colpo singolo, dotato di ottica), rispetto ad altri fucili di precisione, ma guadagna punti grazie alla propria furtività. Se vi divertite a sorprendere i vostri avversari, è la scelta giusta. È disponibile in varianti epica e leggendaria e può essere trovato come bottino a terra, nei forzieri, nei distributori automatici e nelle consegne di rifornimento.

Per quanto riguarda le altre armi:

La Sei colpi è stata messa in magazzino

Il Fucile d’assalto di tipo Non Comune, Comune e Raro è stato messo in magazzino

Le Pistole doppie sono state recuperare dal magazzino

La percentuale di generazione della Dinamite è ridotta del 40%

Lo Stereo portatile apparirà il 33% in meno, la salute è stata ridotta da 600 a 400 e la durata è stata ridotta da 25 a 18 secondi.

Inoltre, il Quartiere è stata aggiornato e ora propone un’area deathmatch creata da KojackNumer2: pare proprio essere adatta per chi ama rimbalzare. La modalità a tempo 14 giorni di Fortnite è stata estesa per un periodo limitato, così che tutti possano ottenere le ricompense che si erano persi. Nelle ultime due settimane saranno disponibili delle modalità limitate: dovrete accedere ogni giorno per scoprire cosa è disponibile.

Per quanto riguarda le correzioni più generiche, la salute delle consegne di rifornimenti è stata ridotta a 250/500/750 (singolo/coppia/squadra). Infine, lo X-4 Stormwing non potrà più volare al di sopra del limite di costruzione massimo.

Modalità Creativa

Epic ci avverte che la Modalità Creativa è ancora in uno stazio iniziale, quindi gli utenti potrebbero imbattersi in vari problemi. Per ora, comunque, è stato aggiunto il fucile di precisione silenziato, nell’inventario. È esattamente lo stesso disponibile nella Battaglia Reale.

Salva il mondo

Nella modalità Salva il mondo sono state aggiunte due nuove armi. La prima è “Piccolo aiutante di Babbo Natale” che sarà disponibile nel Negozio settimanale. Con questo lanciarazzi natalizio permette di sparare regali esplosivi che danneggiano e respingono interi gruppi. Non consuma munizioni, ma ovviamente la durevolezza è molto limitata. Sarò disponibile dal 9 gennaio fino al 16. La seconda arma è il “Fucile scoppiettatore” e sarà disponibile come ricompensa nella sfida settimanale Frostnite. Si tratta di un fucile pensate a elevata cadenza di fuoco ma con una capienza ridotta.

Per quanto riguarda le missioni, nella 2° Sfida settimanale Frostnite: Ardi splendente, l’intervallo tra le ondate di nemici è nettamente più breve. Inoltre, le ricompense incarico della 1° Sfida settimanale Frostnite includono:

Lo Stendardo sfida 2

Il fucile scoppiettatore

I biglietti fiocco di neve

Con questo è tutto per il terzo aggiornamento dell’update 7.10 di Fortnite. Diteci, cosa ne pensate di queste nuove modifiche? Il fucile di precisione silenziato fa al caso vostro?