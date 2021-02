Fortnite v15:40: tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

Dopo una mattinata passata in manutenzione, Fortnite è finalmente pronto ad accogliere le ultime novità in arrivo con l’aggiornamento che porta il titolo Epic Games alla versione 15:40. Siamo ancora nel pieno della Stagione 5, e stando ai piani della compagnia americana c’è ancora molto che il gioco di successo ha da offrire in questa sua quinta fase. Scopriamo insieme quali sono le ultime novità che potete trovare all’interno della modalità battle royale, e non solo.

Fortnite 15.40, le novità

Air Royale, The Floor is Lava e Comeback

Questa è una settimana di grandi ritorni per il titolo di Epic, con gli appassionati che potranno gettarsi a capofitto in due delle modalità a tempo limitato più apprezzate in passato. Parliamo di Air Royale e The Floor is Lava. La prima vedrà il ritorno dei combattimenti aerei in pieno stile battle royale, mentre la seconda modalità richiederà ai giocatori di contendersi il primato cercando di non cascare nella lava bollente. A queste modalità a tempo limitato, si va ad aggiungere anche una nuova LTM chiamata Comeback.

Nuovo cortometraggio Shortnite

È tempo di tornare a Party Royale per un nuovo evento da seguire con la community di Fortnite. Tutto quel che sappiamo per il momento è che questo nuovo cortometraggio Shortnite verrà trasmesso il 20 e il 21 febbraio.

ShortNite Party Royale Event February 20th! pic.twitter.com/zg3e4BCxDv — iFireMonkey (@iFireMonkey) February 16, 2021

Nuovi Bundle e oggetti cosmetici

C’è spazio anche per dei nuovi bundle e oggetti cosmetici che, come al solito, risultano essere nuovamente diversi e vari per quanto riguarda stile e tematiche. Con il nuovo aggiornamento diamo il benvenuto ai seguenti tre nuovi bundle:

Britestorm Bomber Bundle

Sica Bundle

SypherPK’s Locker Bundle

All cosmetics that got an updated Item Shop design in this Patch! pic.twitter.com/xete8pl9nM — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) February 16, 2021

Salva il Mondo

A differenza di un paio di settimane fa, oggi tocca alla modalità Salva il Mondo a ricevere qualche novità. Restando in tema grandi ritorni, in questa modalità si rivedrà una figura nota: Hawk l’Impetuoso. Grazie al suo Arco Canto d’Amore sarete in grado di stordire i nemici per 10 secondi con ogni freccia scoccata. Per quanto riguarda l’incarico WarGames di questa settimana, a partire dal 22 febbraio, dovrete difendere la Casa base dall’Invasione per sbloccare un nuovo stendardo.

Nel corso dei prossimi giorni verranno aggiunti anche nuove serie d’incarichi, all’interno dei quali troviamo alcuni personaggi come:

Maggiore Oswald

Val

Jonesy Ranger dell’Amor Pperduto

Come ormai una consuetudine, oltre a tutte queste novità, Epic Games ha sfruttato l’occasione della patch per correggere alcuni bug e ad apportare delle limature nella modalità Creativa e Salva il Mondo. Cosa ne pensate dell’aggiornamento 15:40? Siete felici di poter ritrovate nel titolo Epic tutta una serie di vecchie conoscenze prelevate dalle scorse stagioni? Ditecelo nei commenti.