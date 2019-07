Fortnite World Cup: ecco i vincitori della modalità duo!

Cominciano ad arrivare i primi risultati della combattutissima World Cup di Fortnite: ecco i vincitori della modalità duo.

La macchina orchestrata da Epic Games con Fortnite non si ferma mai: proprio mentre tutti i numerosissimi utenti del titolo sono in fremente attesa per la Stagione 10 del battle royale si stanno infatti tenendo le finali della competizione più importante del titolo, ossia la World Cup.

Nella giornata di ieri si sono infatti svolte le finali della modalità duo, dove diverse coppie di pro-player si sono sfidate in quella che è il culmine di un anno di allenamenti e tensioni. A trionfare in tale competizione sono stati i due giovani atleti di Cooler Esport, Nyhrox e Aqua.

I due giocatori hanno trionfato dopo ben 6 partite con 53 punti, piazzandosi davanti al team di Lazarus eSports, composto da Rojo e Wolfiez e fermatosi a 47 punti, e al duo di 100 Thieves, rappresentato da Elevate e Ceice. A risultare determinanti alla fine dei conti sono state le due vittorie ottenute da Nyhrox e Aqua nel quarto e nel quinto match: una doppietta che ha decisamente steso la competizione.

La World Cup non è però assolutamente finita e oggi, 28 Luglio 2019, si svolgeranno alle 19 le finali della modalità in singolo. In seguito ad esse, per concludere degnamente una così grande competizione, si terrà un concerto del celebre artista Marshmello.

