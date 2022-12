Dopo il successo di Dark Souls e la consacrazione di Elden Ring, per FromSoftware è arrivato il momento di andare avanti. Lo step successivo di Hidetaka Miyazaki e soci però non è in una nuova IP, ma in uno sguardo direttamente al passato. Già, perché lo sviluppatore nipponico ha deciso di scegliere Armored Core per il suo ritorno e lo fa con un sesto capitolo, del tutto inedito e quasi pronto al debutto.

Il nome completo del progetto è Armored Core VI: Fires of Rubicon e debutterà nel 2023, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente su PC. Del gioco, come di consueto in questi eventi, si sa davvero poco. La presentazione è avvenuta con un trailer, decisamente accattivante e che ha saputo coinvolgere tutto il pubblico presente al teatro di Microsoft a Los Angeles. Per il resto, però, non ci sono vere novità o informazioni.

Il ritorno di Armored Core non è però una sorpresa. Già nel corso degli ultimi mesi erano emersi alcuni materiali in merito al nuovo gioco, ma tutta l’attenzione dei giocatori era (per ovvie ragioni) su Elden Ring, che ha saputo monopolizzare praticamente tutta la platea degli appassionati di questo hobby. L’effetto sorpresa del reveal dunque è stato mantenuto e neanche i leak hanno saputo rovinarlo. Potete dare uno sguardo al filmato del gioco subito qui in basso, ma chiaramente non ci sono scene di gameplay, ma solo cinematiche in computer grafica.

Armored Core VI: Fires of Rubicon non ha ancora una data di uscita: difficile dunque provare a capire quando verrà pubblicato, anche se una release primaverile non sarebbe da escludere. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito, dunque continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.