Games with Gold aprile 2019: i giochi gratis Xbox One

I Games With Gold di aprile 2019 sono stati svelati, scopriamo assieme nel dettaglio quali sono i videogame gratis per Xbox One in arrivo a breve.

Nuovo mese, nuovi giochi gratis. Games with Gold ci porta alla scoperta di quattro videogame, compresi nell’abbonamento Xbox Live Gold, per Xbox One, Xbox 360 e Xbox (ovviamente compatibili con l’ammiraglia Microsoft). I Games With Gold di aprile 2019 sono: Technomancer, Outcast Second Contact, Star Wars Battlefront II (gioco originariamente uscito sulla prima Xbox) e Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 (uscito su Xbox 360). I quattro giochi presenti nel Games With Gold di aprile 2019 saranno disponibili in queste date: Technomancer (1-30 aprile)

(16-30 aprile) Il primo gioco a essere disponibile gratuitamente su Xbox One è Technomancer, un gioco di ruolo sci-fi sviluppato da Spiders e pubblicato da Focus Home Interactive. Spiders è il creatore di vari titoli a medio budget come Mars: War Logs e Bound by Flames. Sempre il primo giorno di aprile avremo accesso a Star Wars Battlefront II, titolo nato su Xbox (oltre che su PlayStation 2, PSP e PC) nel 2005, da non confondere con lo sparatutto del 2017 sviluppato da EA. Si tratta di uno sparatutto in terza persona che ci permetterà di vivere le vicende che partono dalle guerre dei cloni fino all'ascesa al potere dell'Impero, controllando un clone soldato sotto il diretto comando del Supremo Cancelliere Palpatine. Dopo toccherà a Outcast Second Contact, il remake del gioco uscito nel 1999. In questa versione rivisitata prenderemo il controllo di un Navy SEAL degli Stati Uniti, Slade Cutter, chiamato a esplorare un mondo parallelo, raggiungibile tramite un portale generatosi dopo un esperimento fallito. Infine, potremo giocare a Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2, titolo del 2007. Si tratta di uno sparatutto tattico che ci porterà oltre il confine Messico-Stati Uniti. Il gioco è stato sviluppato da Ubisoft ed è uscito anche su PC, PlayStation 3 e PSP.