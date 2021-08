Gamescom 2021, tutto quello che si è visto all’Opening Night Live

La Gamescom 2021 si è ufficialmente aperta e non possiamo fare altro che ricapitolare cosa abbiamo avuto modo di vedere durante l’Opening Night Live presentato ovviamente dal suo ideatore Geoff Keighley. Vi ricordiamo inoltre che ieri abbiamo avuto modo di assistere all’evento di Xbox che ci ha aggiornato sullo stato dei lavori di alcuni titoli e che ci ha permesso di dare uno sguardo su quello che sta per arrivare nei prossimi mesi all’interno del Game Pass. Ora invece facciamo un recap di quanto visto questa sera!

Gamescom 2021 – Opening Night Live

A precedere lo show principale c’è stato il pre-show che ci ha permesso di dare un’occhio su alcuni titoli che già erano stati annunciati con nuovi trailer. Tra di questi troviamo House of Ashes, il nuovo King of Fighters 15 e ormai l’immancabile capitolo dell’anno di Bus Simulator che si presenta in veste Opening Night Live con un bus a tema Gamescom 2021. E poi infine abbiamo avuto modo di dare uno sguardo al nuovo titolo dal creatore di Tomb Raider. Ecco a voi Drem Cycle!

Saint’s Row



Lo show si è aperto con l’annuncio e il reveal del nuovo reboot del titolo che ha raccolto milioni di fan durante gli anni e che ha permesso a tantissime persone di poter correre e devastare le strade dell’opern world secondo Volition. Ovviamente un’atmosfera completamente diversa dai vecchi capitoli! Godetevi il trailer! Date un’occhiata anche alla nostra anteprima!

Marvel Midnight Suns

A sorpresa arriva l’annuncio di un nuovo titolo con gli eroi della Marvel da Firaxis. Sarà quindi lo strategico che si vociferava da un po’ di tempo, e sarà disponibile sul mercato a Marzo 2022. Date un’occhiata al trailer che presenta l’atmosfera e gli eroi che saranno presenti!

Call of Duty Vanguard

All’interno dell’evento è stato mostrato un trailer gameplay per il nuovo capitolo di Call of Duty. Abbiamo avuto modo di vedere una missione di Polina, una combattente che avremo modo di conoscere anche durante il corso della sua avventura per diventare una vera combattente!

Halo Multiplayer

Abbiamo avuto modo di vedere il trailer che ci ha mostrato quello che vedremo come intro della prima stagione del multiplayer gratuito. Allacciate le cinture, indossate la vostra tuta perché l‘8 Dicembre si parte!

Cult of the Lamb

Il nuovo titolo da Devolver Digital. Non è il solito puccioso, ma anzi all’interno della mappa avremo a che fare con demoni, sacrifici e soprattutto culti mistici che ci metteranno a dura prova! Godetevi il trailer

Midnight Fight Express

Sviluppato da una sola persona, questo titolo ci metterà all’interno di un hardboiled anni 80. Un trailer dinamico e soprattutto che mette tanta voglia di provare questo nuovo titolo!

TMNT

Finalmente abbiamo avuto modo di vedere qualcosa in più del nuovo titolo delle tartarughe ninja. DotEmu sta lavorando in maniera sopraffina per poter portare questo brand ancora una volta alla riscossa, dopo averlo fatto con Street of Rage!

UFL

Un nuovo titolo calcistico si sta per affacciare nel mercato videoludico. Con la premessa di portare il fair play anche all’interno del mercato videoludico calcistico.

LEGO Skywalker Saga

Finalmente un nuovo trailer di uno dei titoli più attesi non solo dai fan di Lego, ma anche dai fan di Star Wars. Un trailer un po’ più serioso ma che mette in mostra tutto quello che abbiamo potuto vedere in questa lunga filmografia!

Outlast Trials

Finalmente uno sguardo in più sul nuovo capitolo della saga di Outlast. Ovviamente non si tratta di uno dei capitoli principali, ma semplicemente di uno spin off incentrato principalmente sul multigiocatore!

DokeV

Titolo coreano che sembra uscito dal nulla ma che ci lascia esterrefatti soprattutto per la qualità tecnica con il quale viene mosrato. MMO puro basato anche sul monster collectible. Pieno di citazioni, colorato ed estroverso. Godetevi il trailer in tutta la sua….”pucciosità”.

Park Beyond

In arrivo nel 2022, da Bandai Namco. Solo per next gen e PC ci porterà in un parco a tema completamnte stravagante. Giostre contro la gravità e impossibili da avere nella realtà. Preparatevi per il viaggio dove tutto è possibile!

Tales of Luminaria

Annunciato anche lo spin off della serie principale anche per mobile. In uscita per Android e iOS. Tales of Luminaria porterà nelle vostre mani, sempre a portata di mano le atmosfere che abbiamo imparato a conoscere su console!

Death Stranding

Abbiamo finalmente potuto dare un’occhiata a quello che ci aspetta su PS5. Nuove missioni, nuovi modi per divertirci e anche per consegnare pacchi. Ma soprattutto anche nuovi metodi di approccio ai nemici. Insomma Kojima all’ennesima potenza!

Anche quest’anno si è concluso quindi l’evento di apertura della Gamescom. Gamescom 2021 è ovviamente completamente online, ma continuate a seguirci perché nei prossimi giorni ci possono essere nuovi annunci!